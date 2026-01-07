చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి అమరావతి రైతులు షాక్‌!

సాక్షి,అమరావతి: చంద్రబాబ ప్రభుత్వానికి అమరావతి రైతులు షాకిచ్చారు. రెండో దశ ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం నిర్వహించిన గ్రామసభలో మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ను రైతులు నిలదీశారు.
బుధవారం తుళ్లూరు మండలం వడ్డమాను గ్రామంలో గ్రామసభ జరిగింది. ఈ గ్రామ సభలో గందర గోళం నెలకొంది. అమరావతి చట్టబద్ధపై గ్రామస్తులు మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ను నిలదీశారు. తొలి విడుత భూసేకరణ జరిగిందో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. మూడేళ్లలో అభివృద్ధి గ్యారంటీ అని మీరు రాసిస్తారా? చట్టబద్ధత ఎక్కడ? అభివృద్ధి ఏది? అని నిలదీశారు. అందుకు అమరావతి చట్టం ఉందన్న ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్.. మూడేళ్లలో అభివృద్ధి జరగకపోతే కోర్టుకు వెళ్లొచ్చని తెలిపారు.
అభివృద్ధి చేయకపోతే ప్రతి ఏటా ఎకరానికి రూ.5లక్షలకు పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. 2014లో మీ మాటల్ని నమ్మి 50వేలమంది రైతులు ఎకరాలకు ఎకరాలు భూములు ఇచ్చారు. భూములు ఇచ్చిన రైతులకు ఫ్లాట్లు అభివృద్ధి చేసి ఇచ్చారా?.అయినా, మీరు చెప్పేది మాకు అనవసరం. మా భూములను అభివృద్ధి చేశారా?.అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పడం కాదు. అగ్రిమెంట్లో పెట్టండి..అమరావతి రైతుల బతుకు అరణ్య రోదనగా మారింది. సంచార జాతుల్లా మేం రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతున్నాం. మూడేళ్లలో అభివృద్ధి చేయకుంటే ఏం పరిహారం ఇస్తారో చెప్పండి. మా డిమాండ్లకు అంగీకరించి అడుగు ముందుకు వేయాలి’ అని స్పష్టం చేశారు.