 వైఎస్సార్‌ వర్ధంతి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖుల నివాళులు | Telugu States Leaders and Supporters Pays Tributes To YSR | Sakshi
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వైఎస్సార్‌ వర్ధంతి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖుల నివాళులు

Sep 2 2026 10:46 AM | Updated on Sep 2 2026 11:18 AM

Telugu States Leaders and Supporters Pays Tributes To YSR

నేడు దివంగత మహానేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి వర్ధంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌ను స్మరించుకుంటూ రాజకీయ నేతలు, ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.

కాకినాడ..

  • కాకినాడ రూరల్‌లో ఘనంగా వైఎస్సార్‌ వర్ధంతి కార్యక్రమం.
  • వైఎస్సార్‌ విగ్రహనికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించిన మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు.
  • కన్నబాబు కామెంట్స్‌..
  • వైఎస్సార్‌ అంటే ఒక చరిత్ర.
  • ప్రతీ సంక్షేమ పధకంలో వైఎస్సార్‌ గుండె చప్పుడు వినిపిస్తుంది.
  • వైఎస్సార్‌ మరణించినా ప్రజల గుండెల్లో జీవించే ఉన్నారు
  • పోలవరం, జంజావతి, సోమశిల ఏ సాగునీటి ప్రాజెక్టు చూసిన వైఎస్సార్‌ కృషి, పట్టుదల కనిపిస్తాయి.
  • ఏపీ ప్రజల జీవనాడైన పోలవరం ప్రాజెక్టును 2005లో వైఎస్సార్‌ ప్రారంభించారు.
  • వైఎస్సార్‌ ఆశయాలను అమలు చేస్తూ ఒక్క రూపాయి అవినీతి లేకుండా వైఎస్ జగన్ సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు అందించారు.

గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ నివాళులు..

  • విజయవాడ..
  • దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి నివాళులర్పించిన ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
  • ఎక్స్ వేదికగా వైఎస్సార్‌కు నివాళులు అర్పిస్తూ పోస్టు పెట్టిన ఏపీ గవర్నర్
  • ప్రజల సంక్షేమం కోసం తనను తాను అంకితం చేసుకున్న దూరదృష్టి గల నాయకుడు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి
  • వ్యవసాయం, వైద్య సేవలు, విద్య మరియు సామాజిక సంక్షేమ రంగాల అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన కృషి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది.

తాడేపల్లి..

  • వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్రం కార్యాలయంలో వైఎస్సార్‌ వర్ధంతి కార్యక్రమం

  • కృష్ణా నదీ జలాలతో వైఎస్సార్ విగ్రహానికి జలాభిషేకం

  • పులిచింతల నుండి తెచ్చిన నీటితో జలాభిషేకం చేసిన పార్టీ నేతలు

  • బీడు భూముల్లో సిరులు పండించినందున ధాన్యాభిషేకం

  • హాజరైన పార్టీ నేతలు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మురుగుడు హనుమంతరావు సహా పలువురు పార్టీ నేతలు

తిరుపతి..

  • భూమన కరుణాకర్‌ రెడ్డి కామెంట్స్‌.. 

  • వైఎస్సార్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు. 

  • మానవతా మూర్తిగా ప్రజల గుండెల్లో వైఎస్సార్ చిరస్మరణీయం

  • వైఎస్సార్ పాలనను ప్రజలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు . 

  • ‘మళ్లీ ఎప్పుడు వస్తావు రాజన్నా’ అంటూ నేటికీ ప్రజల తలపులు

  • వైఎస్సార్ మరణం యావత్ తెలుగు ప్రజలకు తీరని విషాదం. 

  • వైఎస్సార్ మరణంతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర ప్రకంపనలు

  • వైఎస్సార్ ఉండి ఉంటే రాష్ట్ర సౌభాగ్యం మరింత అభివృద్ధి చెందేది

  • వైఎస్సార్ ఆశయాల సాధనకు జగన్‌మోహన్ రెడ్డి కంకణబద్ధులు

  • ప్రతికూల ప్రచారాలను ఎదుర్కొంటూ జగన్ ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు

  • వైఎస్సార్ ఆశయాలను సాధించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యం. 

  • జగన్ నాయకత్వాన్ని మళ్లీ రాష్ట్రంలోకి తీసుకురావాలని ప్రతిజ్ఞ

  • వైఎస్సార్ కుటుంబం, అభిమానులు, పార్టీ నేతల కన్నీటి నివాళులు.

మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కామెంట్స్‌..

  • ప్రజల గుండె చప్పుడు, పేదల కన్నీళ్లు తుడిచిన ప్రజల నాయకుడు వైఎస్సార్‌కు ఘన నివాళులు.

  • మీ నవ్వు, మీ అడుగుజాడలు, పేదవాడి కడుపు నింపిన మీ సంక్షేమ బాట..

  • మీ ఆశయాలే మా ఊపిరి, మీ ప్రజాపాలనే మా సంకల్పం.

  • మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మరువం రాజన్న..

  • జోహార్ వైఎస్సార్.

 

మంత్రి కొండా సురేఖ కామెంట్స్‌..

  • సకల జనులహితుడు..

  • సంక్షేమ పథకాల సారథుడు..

  • మరపురాని మహానేత..

  • అభివృద్ధి ప్రదాత..

  • వైఎస్సార్‌ వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఇవే మా ఘన నివాళులు.


ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్సార్‌సీపీ ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్‌ వర్ధంతి కార్యక్రమం

  • కంట్రోల్ రూమ్ వద్దనున్న వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాలలతో నివాళులు

  • వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పోలవరం నీటితో జలాభిషేకం చేసిన వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు

  • మాజీ మంత్రి వెలంపల్లి శ్రీనివాస్ కామెంట్స్‌..

  • ఏపీలో ఏ నీటి ప్రాజెక్టు చూసినా వైఎస్సార్ గుర్తుకొస్తారు

  • వైఎస్సార్ జలయజ్ఞం ప్రారంభిస్తే చంద్రబాబు అవహేళన చేశారు

  • ఉచిత కరెంట్ ఇస్తామంటే బట్టలు ఆరేసుకోవాలని అవహేళన చేశారు

  • రైతులను మోసం చేసిన వ్యక్తి, ప్రాజెక్టులను నిర్వీర్యం చేసింది చంద్రబాబు

  • ఇప్పుడు ప్రాజెక్టులన్నీ కట్టింది నేనే అని చంద్రబాబు చెప్పుకోవడం హాస్యాస్పదం

దేవినేని అవినాష్ కామెంట్స్‌..

  • సంక్షేమ రథసారథి వైఎస్సార్

  • జలయజ్ఞంతో సాగు, తాగునీటి అవసరాలు తీర్చిన మహనీయుడు వైఎస్సార్

  • పోలవరం నీటితో వైఎస్సార్‌కు జలాభిషేకం చేశాం

  • చంద్రబాబు ఎన్ని పొర్లుదండాలు పెట్టినా ప్రాజెక్టులంటే వైఎస్సార్ మాత్రమే గుర్తుకొస్తారు

  • తండ్రిబాటలో నడిచి గొప్ప నాయకుడిగా జగన్ పాలన చేశారు

  • వైఎస్ జగన్ వెంట నిలుస్తాం.. 2029లో జగన్‌ను సీఎం చేసుకుంటాం

మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు కామెంట్స్‌..

  • ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జలయజ్ఞం ప్రారంభించిన గొప్ప నేత వైఎస్సార్

  • వైఎస్సార్‌ తన పాలనలో రికార్డు సృష్టించారు

  • చంద్రబాబు లుంగీ కట్టుకుని ప్రదక్షిణలు చేస్తే సరిపోదు

  • వెలిగొండ ఎవరి హయాంలో ముందుకు సాగిందో ప్రజలకు తెలుసు

  • పులిచింతలకు శంకుస్థాపన చేసి ఎవరు పూర్తి చేశారో ప్రజలకు తెలుసు

  • పోలవరం కుడి, ఎడమ కాలువలు తవ్వుతున్నప్పుడు అనుమతులు లేవని అడ్డుకున్నది చంద్రబాబు

  • ఏ మొహం పెట్టుకుని వైఎస్సార్ తవ్విన కాలువల్లో నీరు పారిస్తున్నామని చంద్రబాబు గొప్పలు చెప్పుకుంటారు

  • ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా పేదలకు మంచి చేసింది వైఎస్సార్

  • ఆరోగ్యశ్రీ ని నిర్వీర్యం చేసింది చంద్రబాబు

  • సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం ఎమ్మెల్యేల వద్దకు వెళ్తున్న వారిని పార్టీ మారాలని వేధిస్తున్నారు

  • తక్షణమే ఇలాంటి పనులను మానుకోండి

  • వైఎస్సార్‌కు విజయవాడ అంటే అమితమైన ప్రేమ


మాజీ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి కామెంట్స్‌..

  • ప్రతీ ఒక్కరి గుండెల్లో నిలిచిపోయిన మహానేత వైఎస్సార్

  • పేదల గుండెకు భద్రతనిచ్చింది వైఎస్సార్

  • ఉచిత కరెంట్, ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా చరిత్ర సృష్టించారు

  • మన పిల్లలు ఉన్నత చదువులు చదివారంటే ఇతర దేశాల్లో ఉన్నారంటే వైఎస్సార్ పుణ్యమే

  • చంద్రబాబు పొర్లుదండాలు పెడుతున్నారు

  • మీరెన్ని పొర్లుదండాలు పెట్టినా క్రెడిట్ చోరీ చేసినా ప్రజలు నమ్మరు


పూనూరు గౌతమ్ రెడ్డి కామెంట్స్‌..

  • ప్రజలకు మేలు చేసిన మహనీయుడు వైఎస్సార్

  • అందుకే ఆయన ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయారు

  • వైఎస్సార్ ఆశయాలతో జగన్ ముందుకు వెళ్తున్నారు.

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