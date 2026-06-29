 కూల్‌డ్రింక్‌ కంటే.. బీరే మంచిది! | TDP Palla Srinivas Says Beer is Better Than Cool Drink | Sakshi
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కూల్‌డ్రింక్‌ కంటే.. బీరే మంచిది!

Jun 29 2026 7:38 AM | Updated on Jun 29 2026 7:38 AM

TDP Palla Srinivas Says Beer is Better Than Cool Drink

సాక్షి, గాజువాక: కూల్‌డ్రింక్‌ కంటే బీరే మంచిదని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, గాజువాక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో బీచ్‌ల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న బీచ్‌ షాక్స్‌ (మద్యం షాపులు) మంచివేనని.. అవి చెడ్డవని చెప్పడానికి ఏమీ లేదన్నారు. 

ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూల్‌డ్రింక్‌ కంటే బీరులోనే తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయన్నారు. బీరుతో పోలిస్తే కూల్‌డ్రింక్‌లోనే చక్కెర ఎక్కువని తెలిపారు. తాను ఇలా మాట్లాడితే బీరు తాగడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మాట్లాడుతున్నానని అనుకుంటారన్నారు. ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లో బీచ్‌ షాక్స్‌తోపాటు ఇతర పర్యాటక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తే విశాఖ మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఉద్ఘాటించారు. 

కూల్‌డ్రింకులతో పోలిస్తే బీరులోనే చక్కెర, క్యాలరీల శాతం తక్కువగా ఉంటుందన్నారు. బీచ్‌ల్లో బీచ్‌ షాక్స్‌ పేరిట మద్యం షాపులు ఏర్పాటు చేయడం మంచిదేనని, దానివల్ల సంస్కృతి దెబ్బతినదన్నారు. మన సంస్కృతిని పరిరక్షిస్తూనే మోడరన్‌ టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు.  దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 

 

    

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