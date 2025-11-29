శ్రీకాకుళం జిల్లా సరుబుజ్జిలి పీఆర్ వైన్ షాప్లో నీళ్లు కలిపి విక్రయాలు
నీళ్లు కలిపిన 10.88 లీటర్ల మద్యం పట్టివేత
షాప్ యజమాని ముఖలింగం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కూన అనుచరుడు
కల్తీ మద్యం అమ్ముతున్నట్లుగా తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు
ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే ఇది ఎమ్మెల్యే షాపు అంటూ దబాయింపు
తాజా కల్తీ ఉదంతంలో ఓనర్పై కాక సేల్స్మెన్లపై కేసు నమోదు
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రోడ్డు పక్కన, చర్చి సమీపంలో షాప్
ఎక్సైజ్ అధికారుల అండదండలు.. పట్టించుకునేవారు కరువు
సాక్షి ప్రతినిధి, శ్రీకాకుళం : నకిలీ మద్యంలో తమ పార్టీ నేతలను ఆదర్శంగా తీసుకున్నాడేమో..? పార్టీలోని పెద్దలే అక్రమ దందాను ప్రోత్సహిస్తుంటే తాను మాత్రం ఎందుకు చేయొద్దు అనుకున్నాడేమో..? టీడీపీ నేత కల్తీ మద్యం దుకాణం తెరిచాడు..! శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ ప్రధాన అనుచరుడు, ఆ పార్టీ నాయకుడు అయిన పైడి ముఖలింగం అలియాస్ నూకరాజు పేరిట సరుబుజ్జిలిలో ఉన్న పీఆర్ వైన్స్లో శుక్రవారం 10.88 లీటర్ల నీళ్లు కలిపిన మద్యం పట్టుబడింది.
లీటర్ పరిమాణంలోని కల్తీ మద్యం వాటర్ బాటిళ్లు 9, నీళ్లు కలిపిన 11 క్వార్టర్ బాటిళ్లను ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొంతకాలంగా ఈ షాప్లో అమ్ముతున్న మద్యంపై ఆరోపణలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. కల్తీ సరుకు విక్రయిస్తున్నట్లుగా మందుబాబులు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.
అధిక రేట్లు, చిల్లర విక్రయాలతో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు విమర్శలు వచ్చాయి. ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే... ‘‘మాకు ఎమ్మెల్యే అందండలున్నాయి. ఇది ఆయన షాప్’’ అని బెదిరించేవారని చెబుతున్నారు. దీంతో ఫిర్యాదు చేయడానికి ఎవరూ ముందుకురాలేదు.
ఓనర్ను వదలి వర్కర్లపై కేసు
దుకాణ యజమాని అయినా కల్తీ మద్యం వ్యవహారంలో ముఖలింగంపై కేసు పెట్టలేదు. పీఆర్ వైన్స్లో కల్తీ మద్యానికి బాధ్యులుగా అందులో సేల్స్మెన్లుగా పనిచేస్తున్న కుసుంపోలవలస గ్రామానికి చెందిన నాగేశ్వరరావు, దన్నానపేటకు చెందిన సాసుపల్లి శ్రీనివాసరావులను అరెస్ట్ చేశారు. కాగా, ముఖలింగం ఎమ్మెల్యే కూనకు అత్యంత సన్నిహితుడు. ఆయన అమరావతితో పాటు ఎక్కడకు వెళ్లినా వెన్నంటే ఉంటాడు.
ఈ నేపథ్యంలోనే పలుకుబడి ఉన్న షాప్ యజమానిని తప్పించి వర్కర్లను బలి చేశారంటూ తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. కేసును ఆమదాలవలస ఎక్సైజ్ అధికారులకు అప్పగించారు. దుకాణాన్ని సీజ్ చేసి, నాగేశ్వరరావు, శ్రీనివాసరావులను జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు పంపించినట్లు ఆమదాలవలస ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ వెల్లడించారు. అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ పల్లి మురళీధర్ ఆ«ధ్వర్యంలో ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ మర్రాపు శ్రీనివాసరావు దాడుల్లో పాల్గొన్నారు.
దుకాణమే అక్రమం..
పీఆర్ వైన్స్ దుకాణం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పాలకొండ ప్రధాన రహదారి పక్కనే, చర్చి సమీపంలో ఏర్పాటు చేయడం గమనార్హం. దీనిపై ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు, పత్రికల్లో కథనాలు వచి్చనా ఎక్సైజ్ అధికారులు చూసి వెళ్లారే తప్ప ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. మరోవైపు ఎక్సైజ్ శాఖలో ఓ ఉన్నతాధికారి అండదండలు సమృద్ధిగా ఉండడంతోనే పీఆర్ వైన్స్ యజమాని ఇష్టారీతిన వ్యవహరించారనే ఆరోపణలున్నాయి.
సాక్షిపై దాడి ఘటనలో కీలకపాత్ర
సాక్షి పత్రిక యూనిట్ కార్యాలయంపై జరిగిన దాడిలో పీఆర్ వైన్స్ యజమాని పైడి ముఖలింగం కీలక పాత్ర పోషించాడు. కార్యాలయం బయటి భాగం ధ్వంసం చేయడంలో ఇతడే ప్రధానంగా వ్యవహరించాడు. పెద్దల మెప్పు కోసం చాలా హడావుడి చేశాడు.