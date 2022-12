ఇతర దేశాల వ్యాక్సిన్లతో పోలిస్తే మన టీకాల సత్తా ఎంత?

24-12-2022

24-12-2022

24-12-2022

23-12-2022

23-12-2022

23-12-2022

23-12-2022

22-12-2022

22-12-2022

22-12-2022

22-12-2022

22-12-2022

21-12-2022

04-11-2022

Nov 04, 2022, 10:36 IST

British man who had COVID for 411 days is cured: దీర్ఘకాలంగా కోవిడ్‌తో బాధపడుతున్న రోగి తాజాగా వైరస్‌...