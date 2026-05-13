 భర్త ఫ్రెండ్‌తో వివాహేతర సంబంధం..! | Nellore District Shocking Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భర్త ఫ్రెండ్‌తో వివాహేతర సంబంధం.. అత్త చంపిన కోడలు..!

May 13 2026 1:19 PM | Updated on May 13 2026 1:27 PM

Nellore District Shocking Incident

 నెల్లూరు జిల్లా: దగదర్తి మండలం సున్నపుబట్టి గ్రామంలో మైపాటి మాధవి అనే మహిళను హత్య చేసిన కేసులో ఆమె కోడలు పద్మశ్రీని పోలీసులు మంగళవారం అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కావలి రూరల్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో డీఎస్పీ రమణకుమార్‌ విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. పద్మశ్రీకి అదే గ్రామానికి చెందిన తన భర్త స్నేహితుడితో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. దీంతో అత్త మాధవి ఇలాంటి పనులు మానుకోవాలని కోడలు పద్మశ్రీకి చెప్పింది.

అయినా ఆమెలో మార్పు రాకపోవడంతో కులపెద్దల వద్ద పంచాయితీ జరిగింది. వారు కూడా ప్రవర్తన మార్చుకోవాలని తెలిపారు. ఈక్రమంలో కోపోద్రిక్తురాలైన పద్మశ్రీ తన అత్తను అడ్డుతొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. మే 8వ తేదీ తన తల్లి పుచ్చలపల్లి మాధవి సహాయంతో ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న అత్తపై దిండుపెట్టి గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. యూట్యూబ్‌లో సీరియల్స్‌ చూసి ప్రజలు పక్కదోవ పడుతున్నారని, నేరాలు చేసిన వారు తప్పించుకునే అవకాశం లేదన్నారు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసలు కావొద్దన్నారు. రూరల్‌ సీఐ శివశంకర్, ఎస్సై జంపాని కుమార్, సిబ్బందికి ఉన్నతాధికారులు రివార్డులివ్వాలని ఉన్నతాధికారులకు సిఫార్స్‌ చేశారు. 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
Default image 2

మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు పీఎస్ కు రావాలని భగీరథ కు నోటీసులు
photo 3

గంగరంగ వైభవం గంగమ్మ జాతర...పోటెత్తిన జనం (ఫొటోలు)
photo 4

హనుమాన్ జయంతి... భక్తులతో కిక్కిరిసిన కొండగట్టు (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుపతి గంగమ్మ జాతర...'బైరాగి వేషంలో మొక్క చెల్లించుకున్న భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Actor Gagan Vihari about Allu Arjun Craze 1
Video_icon

అల్లు అర్జున్ Reach మాములుగా లేదు..!
CM Vijay Clears Floor Test With 144 MLAs 2
Video_icon

144 Seats.. విజయ్ ను వరించిన విజయం
NEET UG Paper Leaked Details 3
Video_icon

NEET క్యూస్షన్ పేపర్ లీక్.. పేపర్ లీక్ వ్యవహారం..!
KSR Live Show On CM Vijay Government In Tamilnadu 4
Video_icon

CM విజయ్ ని చూసి బాబు, పవన్ నేర్చుకోవాలి..
Kakarla Venkatrami Reddy Sensational Comments on CM Chandrababu Over Caste Politics 5
Video_icon

మీ కులమైతే చాలు.. ఏమైనా చేస్తారా..?

Advertisement
 