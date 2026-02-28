 కాకినాడ: వేట్లపాలెంలో భారీ పేలుడు..18 మంది సజీవ దహనం | Massive explosion in Kakinada vetlapalem workers dies many trapped | Sakshi
కాకినాడ: వేట్లపాలెంలో భారీ పేలుడు..18 మంది సజీవ దహనం

Feb 28 2026 3:01 PM | Updated on Feb 28 2026 3:28 PM

Massive explosion in Kakinada vetlapalem workers dies many trapped

సాక్షి, కాకినాడ జిల్లా: కాకినాడ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. శనివారం  సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఓ బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో టపాసులు తయారు చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించింది దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఎగిసి పడుతున్న మంటల్లో చిక్కుకుని  18 మంది కార్మికులు సజీవ దహనమై పోయారు. పలువురు గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన  వ్యక్తమవుతోంది.  పేలుడుధాటికి  మృతదేహాలు స్థానిక  పంట పొలాల్లోకి   ఎగిరిపడ్డాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ప్రమాదం  సమయంలో 30 మంది కార్మికులు ఉన్నట్టు సమాచారం.  పేలుడు ధాటికి చుట్టు పక్కల ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి.  సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్ని మాపక సిబ్బంది, ఇతర సహాయక బృందాలు సహాయక చర్యల్ని చేపట్టాయి.

 

