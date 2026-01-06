కోనసీమ ONGC గ్యాస్‌ లీక్‌.. ఇరుసమండలో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు

సాక్షి,కోనసీమ: మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలో ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీకేజీ ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీకైనప్పటికీ.. బావిలో చోటు చేసుకున్న బ్లో అవుట్ మంటలు రెండో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో ఇరుసుమండ సమీప ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
బావి నుండి భారీగా లీక్ అవుతున్న గ్యాస్ ఎగిసి పడుతూ మంటలు విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో రాత్రంతా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు. ప్రజలు భయంతో ఇళ్లలోనే తలదాచుకున్నారు. గంటల కొద్ది సమయం గడుస్తున్నప్పటికీ ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీకేజీ అదుపులోకి రాలేదు. దీంతో ఢిల్లీ నుండి ఓఎన్జిసి నిపుణుల బృందం రానుండగా, వాటర్ అంబరిల్లా సాంకేతికతతో నాలుగు వైపుల నుండి నీళ్లు విరజిమ్మి మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అవసరమైన పైప్లైన్లు, మిషనరీలను నరసాపురం నుండి తరలించారు.
16 గంటలకుపైగా నిరంతరంగా మంటలు ఎగిసి పడుతున్న ఈ ఘటనతో ఇరుసుమండ గ్రామ ప్రజలు మాత్రమే కాకుండా సమీప ప్రాంతాల వారు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ బ్లో అవుట్ మంటలు కోనసీమ ప్రజలకు పెద్ద భయాందోళనగా మారాయి. నిపుణుల బృందం రాకతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.