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విశాఖ బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్
తొమ్మిదికి చేరిన మృతుల సంఖ్య..
- తొమ్మిదికి చేరిన మృతుల సంఖ్య..
- స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో తొమ్మిదికి చేరిన మృతుల సంఖ్య..
- సెవెన్ హిల్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పైడిరాజు అనే కార్మికుడు మృతి..
- ప్రమాదం జరిగిన తరువాత అందరినీ కంటతడి పెట్టించిన పైడిరాజు వీడియో..
- ప్రాణాలతో పోరాడుతూ కుటుంబ సభ్యుల కోసం వీడియో విడుదల చేసిన పైడిరాజు..
2026-06-10 10:18:55
విశాఖ బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్
- విశాఖ బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్
- కాసేపట్లో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద బాధితులకు పరామర్శ
- సెవెన్ హిల్స్, కిమ్స్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించనున్న జగన్
2026-06-10 10:18:55
స్టీల్ప్లాంట్లో వరుస ప్రమాదాలు..
- స్టీల్ప్లాంట్లో వరుస ప్రమాదాలు..
- స్టీల్ప్లాంట్లో గంటల వ్యవధిలో జరిగిన రెండు ప్రమాదాలు.
- ఎస్ఎంఎస్-2లో మొదట సంభవించిన ప్రమాదం.
- ఎవరికీ గాయాలు కాకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న కార్మికులు.
- ఎస్ఎంఎస్-2లో ప్రమాదం జరిగిన కొద్దిసేపటికే ఎస్ఎంఎస్-1లో భారీ ప్రమాదం.
- ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది మృతి, ఆరుగురికి గాయాలు.
- రెండు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులు.
2026-06-10 09:36:30
కార్మికులతో కూటమి సర్కార్ చెలగాటం..
- కార్మికులతో కూటమి సర్కార్ చెలగాటం..
- ప్రైవేటీకరణ కుట్రలతోనే ఉక్కు కర్మాగారంలో ప్రమాదాలు
- కార్మికుల ప్రాణాలతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చెలగాటం
- సమర్థులైన అధికారులను బదిలీ చేయడం వల్లే భారీ ప్రమాదం
- ఇప్పటికైనా స్టీల్ప్లాంట్ ఉద్యోగుల తొలగింపు, వీఆర్ఎస్ ఆపాలి
- ఎల్జీ పాలిమర్స్ తరహాలోనే మృతుల కుటుంబాలకు కోటి పరిహారమివ్వాలి
- శాసనమండలి విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ, వైఎస్సార్సీపీ రీజినల్ కో– ఆర్డినేటర్ కురసాల కన్నబాబు
2026-06-10 09:26:19
కాసేపట్లో విశాఖకు వైఎస్ జగన్
- కాసేపట్లో విశాఖ బయలుదేరనున్న వైఎస్ జగన్
- స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో గాయపడి ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారికి వైఎస్ జగన్ పరామర్శ
- ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలను వైఎస్ జగన్ ఆదేశం
- ఉదయం 10.30 గంటలకు గన్నవరం నుంచి బయలుదేరి విశాఖ చేరుకోనున్న వైఎస్ జగన్
- మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విశాఖ సెవెన్హిల్స్ ఆసుపత్రిలో పరామర్శ.
- అక్కడినుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కిమ్స్ ఆసుపత్రికి రాక.
- ఆసుపత్రిలో క్షతగాత్రులను, బాధితులను పరామర్శించి తిరుగు పయనం.
2026-06-10 09:24:50
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