 గర్భిణి అని కూడా చూడకుండా.. | Pregnant Woman Dies By Suicide In Andhra Pradesh Allegedly Due To Harassment By In Laws | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గర్భిణి అని కూడా చూడకుండా..

Jul 23 2026 12:03 PM | Updated on Jul 23 2026 12:26 PM

Latest Crime News From Annamayya District Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్‌, అన్నమయ్య: పైళ్లెన పది నెలలకే అత్తింటి వేధింపులు భరించలేక నాలుగు నెలల గర్భిణి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన తంబళ్లపల్లె మండలంలో చోటు చేసుకుంది. మృతురాలి తల్లి దండ్రులు తంబళ్లపల్లె పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు... కోటకొండ పంచాయతీ, బీఎస్‌ఆర్‌ వడ్డిపల్లికి చెందిన మహేష్‌, రవళి (18)ని 10 నెలల క్రితం వివాహం చేసుకున్నాడు. పైళ్లెన మూడు నెలల నుంచే అత్త అరుణ వేధింపులు ప్రారంభించింది. దీంతో రవళి తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది.

గర్భిణి అని కూడా చూడకుండా..
రవళి ప్రస్తుతం నాలుగు నెలల గర్భవతి. అయినప్పటికీ అత్త అరుణ వేధింపులకు గురిచేసేది. వేధింపులు భరించలేక రవళి ఈనెల 15 ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నంకు పాల్పడింది. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను వెంటనే మదనపల్లె జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించగా, డాక్టర్లు చికిత్సలు అందించి పరిస్థితి విషమించడంతో రుయాకు రెఫర్‌ చేశారు. అక్కడి నుంచి బెంగళూరుకు తరలించారు. అక్కడ ఆమె పరిస్థితి మరింత విషమించడంతో మంగళవారం రాత్రి స్వగ్రామానికి తీసుకు వచ్చారు. బుధవారం ఉదయం నాలుగు నెలల గర్భిణి రవళి మృతి చెందింది. మృతురాలి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు తంబళ్లపల్లె ఎస్‌ఐ అనీల్‌కుమార్‌ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెరూన్‌ కలర్‌ చీరలో శివాని నాగారం అందాల సందడి..ఫోటోలు
photo 2

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫోటోలు
photo 3

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. హీరో సూర్య రేర్‌ ఫోటోలు
photo 4

హైదరాబాద్ : అత్యంత వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

విదేశీయుడిని పెళ్లాడబోతున్న స్టార్‌ హీరో కూతురు.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
US President Donald Trump Warning To Iran 1
Video_icon

ఇరాన్ కు ట్రంప్ వార్నింగ్.. ఇకపై హర్మూజ్ లో ఒక్క నౌకపై దాడి చేసినా
Commonwealth Games 2026 Full Schedule Of Indias Contingent 2
Video_icon

మెగా క్రీడా సంబరం.. నేటి నుంచి కామన్వెల్త్ గేమ్స్
YSRCP Leaders Serious On Chandrababu Over Seediri Appalaraju Arrest 3
Video_icon

కచ్చితంగా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తాం.. సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్ పై YSRCP నేతలు వార్నింగ్
Kethireddy Massive Bike Rally At Dharmavaram 4
Video_icon

ధర్మవరంలో దుమ్మురేపిన కేతిరెడ్డి బైక్ ర్యాలీ
YSRCP Leaders Strong Warning Chandrababu Over Seediri Appalaraju Arrest 5
Video_icon

సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్.. YSRCP నేతలు సీరియస్ వార్నింగ్
Advertisement
 