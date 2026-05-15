 చంద్రబాబుకు షాక్‌.. సీఎం ఆఫీసు ముట్టడికి ఉద్యోగుల పిలుపు | KGBV And Other Employees Protest At Chandrababu Camp Office | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబుకు షాక్‌.. సీఎం ఆఫీసు ముట్టడికి ఉద్యోగుల పిలుపు

May 15 2026 10:20 AM | Updated on May 15 2026 10:47 AM

KGBV And Other Employees Protest At Chandrababu Camp Office

సాక్షి, విజయవాడ: ఏపీలో కూటమి సర్కార్‌కు బిగ్‌ షాక్‌ తగిలింది. సమగ్ర శిక్ష, కేజీబీవీ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు నేడు చలో సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్బంగా భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగులు తరలి వచ్చారు. దీంతో, క్యాంపు ఆఫీసు వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

కాగా, సమగ్ర శిక్ష, కేజీబీవీ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు.. చంద్రబాబు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. సమ్మె సందర్బంగా రాసుకున్న మినిట్స్ అమలు చర్యలని కూడా నినాదాలు చేస్తున్నారు. ఇక, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 28000 మంది కాంట్రాక్ట్, అవుట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులు ఉండగా.. 10 డిమాండ్లతో క్యాంపు ఆఫీసు ముట్టడికి కదిలారు. ఈ సందర్భంగా వీఎంసీ నుంచి చంద్రబాబు ఇంటి వరకు ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చారు. అయితే, వీరి ర్యాలీకి అనుమతి లేదని పోలీసులు.. అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీంతో, వీఎంసీ వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్టైల్ మార్చిన బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)
photo 2

రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ మూవీ ఈ ఫోటోలు చూశారా...(ఫొటోలు)
photo 3

టీడీపీ ఖాకీచకంపై..కర్నూలులో వైఎస్సార్‌సీపీ భారీ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాకుళం : అంగరంగ వైభవంగా నీలమ్మ తల్లి పండుగ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫారిన్ వెకేషన్‌లో మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)

Video

View all
KGBV Outsourced Employees Protest At CM Office 1
Video_icon

సీఎం ఆఫీస్ ముట్టడికి పిలుపు
Wife Stabbed Husband But High Court Cancelled Jail Term 2
Video_icon

భర్తను కత్తితో పొడిచిన భార్య.. జైలు శిక్షను రద్దు చేసిన హైకోర్టు.. తీర్పు వెనుక అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!
Indian Students In US Under Scrutiny As OPT Program Faces Crackdown 3
Video_icon

భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా షాక్
Josh Inglis IPL Auction Masterplan Revealed 4
Video_icon

పెళ్లి పేరుతో ప్రీతి జింటాతో డ్రామాలు.. బయటపడ్డ ఆసీస్ బ్యాటర్ జోష్ ఇంగ్లిస్ బాగోతం
CM Vijay First Review Meeting At Secretariat 5
Video_icon

CM విజయ్ ఫస్ట్ రివ్యూ మీటింగ్
Advertisement
 