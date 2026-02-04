జగన్‌ వెంట జనం.. గుంటూరులో జనసంద్రం

సాక్షి, గుంటూరు: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ గుంటూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. టీడీపీ నేతల దాడిలో ధ్వంసమైన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఇంటికి వెళ్లి.. ఆయన కుటుంబ సభ్యులను వైఎస్ జగన్ పరామర్శించనున్నారు. కాసేపటి క్రితమే వైఎస్ జగన్.. అంబటి ఇంటికి పయనమయ్యారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్ జగన్ పర్యటనకు భారీగా జనం తరలివచ్చారు.
వైఎస్ జగన్ వెళ్తున్న సమయంలో భారీగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు భారీగా సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. జగన్ కాన్వాయ్ వెంట వారంతా ముందుకు సాగుతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వైఎస్ జగన్కు ఘన స్వాగతం పలుకుతూ పూల వర్షం కురిపించారు. ఆయన కారుపై పూలు చల్లుతూ తమ అభిమానం చాటుకున్నారు. భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు తరలి రావడంతో వైఎస్ జగన్ క్వానాయ్ నెమ్మెదిగా ముందుకు కదులుతోంది.
మరోవైపు.. గుంటూరులో పరిణామాలపై అటు ప్రజలు, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. టీడీపీ నేతల దాడులపై స్థానికులు మండిపతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కూటమి ప్రభుత్వం రెడ్ బుక్ను వ్యతిరేకిస్తూ జనం రోడ్లపైకి వచ్చి వైఎస్ జగన్ వెంట ముందుకు సాగుతున్నారు. జనం ముందుండి వైఎస్ జగన్ను నడిపిస్తున్నారు.