సాక్షి, అల్లూరి జిల్లా: ఏపీలో మావోయిస్టులకు దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతోంది. తాజాగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ఏజెన్సీలో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఎన్కౌంటర్లో ఏడుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్టు తెలిసింది.
వివరాల ప్రకారం.. అల్లూరి జిల్లాలోని ఏజెన్సీలో మావోయిస్టులు ఏరివేత కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. బుధవారం ఉదయం మారేడుమిల్లి మండలం జీఎంవలస సమీపంలో మరో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఎన్కౌంటర్లో మరో ఏడుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్టు సమాచారం. బుధవారం ఉదయం నుంచే అడవిలో ఎదురుకాల్పులు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్కౌంటర్ను ఏడీజీ మహేష్ చంద్ర లడ్డా ధృవీకరించారు. ఈరోజు కూడా ఏజెన్సీలో నక్సల్, పోలీసులకు మధ్య కాల్పులు జరిగాయి. ఆరు, ఏడుగురు చనిపోయారని సమాచారం ఉంది. ఇంకా పూర్తి వివరాలు రావాల్సి ఉందన్నారు. ఇక, మృతుల్లో మావోయిస్టు కీలక నేత దేవ్జీ, ఆజాద్ ఉన్నట్టు సమాచారం.