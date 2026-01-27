 అందాల శివంగి.. ట్రెండింగ్‌లో ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌ పూర్వ (ఫొటోలు) | IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral | Sakshi
అందాల శివంగి.. ట్రెండింగ్‌లో ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌ పూర్వ (ఫొటోలు)

Jan 27 2026 10:54 AM | Updated on Jan 27 2026 11:00 AM

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral1
1/25

పూర్వా చౌద్రి(27)..(Poorva Choudhary) రెండేళ్ల క్రితం సోషల్‌ మీడియాను కుదిపేసిన పేరు. ఆ టైంలో ఆమె ఫొటోలు చూసి.. మోడలా?.. హీరోయిన్లు కూడా ఆమె ముందు దిగదుడుపే అంటూ కామెంట్లు చేశారు. కానీ ఆమె 2024 సివిల్స్‌ ఎగ్జామ్‌లో 533 ర్యాంకర్‌. తండ్రి రాజస్థాన్‌ అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ సర్వీస్‌ (RAS)లో అధికారి ఓం ప్రకాశ్‌. ఆయన స్ఫూర్తితో సివిల్స్‌ కొట్టింది.

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral2
2/25

ప్రస్తుతం ఆమె రాజస్థాన్‌ కేడర్‌లో డ్యూటీ నిర్వహిస్తోంది.

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral3
3/25

ఆమెను బ్యూటీఫుల్‌ ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌, డ్యూటీలో ఆమె చూపించే ధైర్యానికి అందాల శివంగి (IPS Poorva Choudhary) అని అభివర్ణిస్తుంటారు.

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral4
4/25

సోషల్‌ మీడియాలో తరచూ పోస్టులు పెట్టే ఆమె ఫొటోలు.. ఇప్పుడు మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చాయి.

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral5
5/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral6
6/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral7
7/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral8
8/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral9
9/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral10
10/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral11
11/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral12
12/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral13
13/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral14
14/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral15
15/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral16
16/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral17
17/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral18
18/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral19
19/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral20
20/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral21
21/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral22
22/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral23
23/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral24
24/25

IPS Poorva Choudhary HD Photos Viral25
25/25

photo courtesy : ips_poorva_choudhry (instagram)

# Tag
ips photo gallery viral photos
