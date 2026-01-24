 రోగి సహాయకుల కష్టాలు... ఆసుపత్రికెరుక! (ఫోటోలు) | Patients Struggle Amid Poor Facilities at Kurnool's GGH | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రోగి సహాయకుల కష్టాలు... ఆసుపత్రికెరుక! (ఫోటోలు)

Jan 24 2026 3:59 PM | Updated on Jan 24 2026 4:03 PM

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos1
1/11

కర్నూలు పెద్దాసుపత్రి.. ఐదారు జిల్లాల రోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ అరుదైన ఆపరేషన్లు చేస్తారు. దీంతో ఎంతో మంది పేదలు వైద్యం కోసం ఇక్కడికి వస్తుంటారు. అయితే ఆసుపత్రిలో సరైన వసతులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వివిధ వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం రోగులను ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకు తీసుకెళ్లాల్సి రావడంతో ఒక రోగికి ఇద్దరు, ముగ్గురు సహాయకులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. వార్డ్‌ బాయ్స్, ఆయాలు లేక పోవడంతో రోగుల సహాయకులే స్ట్రెచ్చర్, వీల్‌చైర్లను తోసుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే. ఎక్స్‌రే, స్కానింగ్, రక్త పరీక్షలు తదితర చోట్ల గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. రోగి వెంబడి వచ్చే సహాయకులు వార్డులో ఉండలేక ఆసుపత్రి ఆవరణలో చెట్ల నీడలో రాత్రింబవళ్లు సేద తీరుతూ కనిపిస్తున్నారు. – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, కర్నూలు

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos2
2/11

స్ట్రెచ్చర్, వీల్‌చైర్లను రోగుల సహాయకులే తీసుకెళ్తున్న దృశ్యం

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos3
3/11

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos4
4/11

చెట్ల కింద సేద తీరుతూ..

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos5
5/11

చంటి బిడ్డలతో అవస్థలు

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos6
6/11

ఒంటరి పోరాటం..

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos7
7/11

రోజూ.. ఇలాంటి దృశ్యాలు ఎన్నో..

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos8
8/11

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos9
9/11

అలసి ఎండలోనే నిద్రించిన వ్యక్తి

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos10
10/11

ఆసుపత్రిలో వీరి కష్టాలు కనేదెవరు..

Hardships of patient assistants... Hospitalization Photos11
11/11

# Tag
hardships patient assistants hospital Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రోగి సహాయకుల కష్టాలు... ఆసుపత్రికెరుక! (ఫోటోలు)
photo 2

‘చాయ్ వాలా’ మూవీ సాంగ్ ను లాంచ్ చేసిన CP సజ్జనార్ (ఫోటోలు)
photo 3

నిహారిక 'పింక్‌ ఎలిఫెంట్‌ పిక్చర్స్‌' పదేళ్ల జర్నీ వేడుక (ఫోటోలు)
photo 4

శ్రీకాకుళం : ఉల్లాసంగా రథసప్తమి సప్తాహ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

శ్రీకాకుళం : శోభా యాత్ర శోభాయమానం (ఫోటోలు)

Video

View all
MLA Adi Srinivas Counter To KTR Over Phone Tapping 1
Video_icon

MLA Adi: ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై.. మీ చెల్లి ఆరోపణలకు సమాధానం చెప్పు
Peela Govinda Satyanarayana Fires on Home Minister Anitha 2
Video_icon

Peela Govinda: మా దౌర్భాగ్యం... మంత్రి అనితపై టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఫైర్
Deputy CM Pawan Kalyan Special Flight Expenses 3
Video_icon

స్పెషల్ ఫ్లైట్ జర్నీలతో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ జల్సా
Bhatti Vikramarka Slams ABN Radha Krishna Over False News on Singareni 4
Video_icon

ABN రాధాకృష్ణపై భట్టి ఫైర్‌
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Counter Chandrababu 5
Video_icon

నీ యబ్బ సొమ్మా! 5 వేల కోట్ల భూమిని.. ఫ్రీగా ఇస్తున్నావ్
Advertisement