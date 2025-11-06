 విష్ణు విశాల్‌ ’ఆర్యన్‌‘ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ (ఫొటోలు) | Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విష్ణు విశాల్‌ ’ఆర్యన్‌‘ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ (ఫొటోలు)

Nov 6 2025 7:58 AM | Updated on Nov 6 2025 8:27 AM

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 1
1/11

హీరో విష్ణు విశాల్‌ (Vishnu Vishal). ఈయన హీరోగా నటించడంతోపాటు నిర్మించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ ఆర్యన్‌ (Aaryan Movie).

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 2
2/11

ఈ సినిమా తెలుగులో నవంబర్‌ 7న విడుదల కాబోతోంది.

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 3
3/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 4
4/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 5
5/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 6
6/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 7
7/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 8
8/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 9
9/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 10
10/11

Vishnu Vishal Aaryan Movie Pre Release Photos 11
11/11

# Tag
Vishnu Vishal pre release event Tollywood Shraddha Srinath photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సంతాన ప్రాప్తిరస్తు' ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 2

కాంత ట్రైలర్‌ లాంచ్‌.. ఒకే వేదికపై దుల్కర్‌, రానా (ఫోటోలు)
photo 3

ఎన్నికల వేళ అరుదైన చిత్రాలు.. బిహార్‌ ఓటర్ల ప్రత్యేక (ఫొటోలు)
photo 4

#KotiDeepotsavam : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Anchor Eswar Reveals Sensational Facts On Chandrababu Karakatta Palace 1
Video_icon

చంద్రబాబు గుండెల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్లు కరకట్టపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సంచలన నిజాలు
Bihar Elections Updates Highest Ever in State History 2
Video_icon

బీహార్ లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్... ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
Victims Family Reveals SHOCKING Facts About Power Failure At KGH 3
Video_icon

KGH: విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి పనిచేయని వైద్య పరికరాలు
Semiconductor Manufacturing Unit Proposal in Orvakal 4
Video_icon

భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలప డానికి సిద్ధం
Lakhs of People Dying in Road Accidents Every Year 5
Video_icon

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏటా ఇన్ని లక్షల మంది చనిపోతున్నారా?
Advertisement