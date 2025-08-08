 వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు) | tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos) | Sakshi
సెలబ్రిటీల వరలక్ష్మి వ్రతం పూజలు చూసేయండి (ఫోటోలు)

Aug 8 2025 1:59 PM | Updated on Aug 8 2025 1:59 PM

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)1
1/18

వరలక్ష్మి వ్రతం అంటే మహిళలకు ఎంతో ఇష్టం.

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)2
2/18

పవిత్రమైన శ్రావణమాసంలో శుక్రవారం నాడు ఈ పూజ చేసుకుంటారు.

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)3
3/18

సామాన్యులతో పాటు సెలబ్రిటీలు సైతం ఇష్టంగా ఈ వ్రతం ఆచరిస్తారు.

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)4
4/18

ఇప్పటికే ఎందరో తారలు వరలక్ష్మి వ్రతం చేసి అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)5
5/18

వారిలో హీరోయిన్‌ శాన్వీ మేఘన, వితికా షెరు సహా బుల్లితెర తారలు నికిత చౌదరి, ప్రియాంక జైన్‌, హరిత జాకీ, మంజుల పరిటాల, విష్ణుప్రియ తదితరులు ఉన్నారు.

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)6
6/18

భక్తిశ్రద్ధలతో వరలక్ష్మి పూజ చేసిన ఈ తారల ఫోటోలు మీరూ చూసేయండి..

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)7
7/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)8
8/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)9
9/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)10
10/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)11
11/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)12
12/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)13
13/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)14
14/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)15
15/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)16
16/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)17
17/18

tollywood Celebrities celebrated Varalakshmi Vratham (Photos)18
18/18

# Tag
varalaxmi Vratham celebrations .. Tollywood Actress Photos Special Gallery Priyanka Singh Pavitra
