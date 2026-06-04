 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ‘పెద్ది’ భామ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు) | Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ‘పెద్ది’ భామ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Jun 4 2026 11:33 AM | Updated on Jun 4 2026 11:41 AM

Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos1
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నటి జాన్వీ కపూర్ (Janhvi Kapoor) తన తాజా చిత్రం ‘పెద్ది’ గ్రాండ్ రిలీజ్ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos2
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అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్న ఆమె, గురువారం ఉదయం నటి మహేశ్వరితో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos3
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రామ్ చరణ్ సరసన ఆమె నటించిన 'పెద్ది' (Peddi Movie) సినిమా ఈరోజు (జూన్ 4) ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది.

Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos4
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సినిమా ఘనవిజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ, ఆమె తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.

Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos5
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Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos6
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Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos7
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Peddi Actress Janhvi Kapoor Visit Tirumala Viral Photos8
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# Tag
Peddi Movie Actress Gallery Janhvi Kapoor tirumala photo gallery
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