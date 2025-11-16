 పెళ్లయి 15 ఏళ్లు.. 'మన్మథుడు' హీరోయిన్ పార్టీ మూడ్ (ఫొటోలు) | Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెళ్లయి 15 ఏళ్లు.. 'మన్మథుడు' హీరోయిన్ పార్టీ మూడ్ (ఫొటోలు)

Nov 16 2025 9:06 PM | Updated on Nov 16 2025 9:06 PM

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary1
1/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary2
2/16

'మన్మథుడు' హీరోయిన్ అన్షుకి పెళ్లయి 15 ఏళ్లు పూర్తయింది.

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary3
3/16

ఈ సందర్భంగా భర్తతో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary4
4/16

ఆ ఫొటోల్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary5
5/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary6
6/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary7
7/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary8
8/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary9
9/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary10
10/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary11
11/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary12
12/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary13
13/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary14
14/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary15
15/16

Manmadudu movie actress anshu celebrated their 15th wedding anniversary16
16/16

# Tag
Manmadhudu Actress Gallery wedding day CELEBRATIONS Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెళ్లయి 15 ఏళ్లు.. 'మన్మథుడు' హీరోయిన్ పార్టీ మూడ్ (ఫొటోలు)
photo 2

హంసలా మెరిసిపోతున్న 'కాంతార' సప్తమి (ఫొటోలు)
photo 3

పెట్ బర్త్ డే.. హీరోయిన్ త్రిష హంగామా (ఫొటోలు)
photo 4

సీరియల్ నటి చైత్రారాయ్ సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 5

వారణాసి ఈవెంట్‌లో ప్రియాంక చోప్రా.. అదిరిపోయేలా స్టిల్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Ex TTD Vigilance Officer Y Satish Kumar Death Mystery 1
Video_icon

29వ సీటు నుంచి 11వ సీటుకు సతీష్ లగేజీ
CPI Ramakrishna Slams Chandrababu Comments 2
Video_icon

చంద్రబాబు బుద్ది అది... రెచ్చిపోయిన CPI రామకృష్ణ
MLA Tatiparthi Chandrasekhar Sensational Comments On Nara Lokesh Redbook Rule 3
Video_icon

Chandrasekhar : ఇది ట్రబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం బిహార్ కంటే దారుణంగా లోకేష్ రెడ్ బుక్
Father Attacks His Daughter and Son In Karimnagar 4
Video_icon

కరీంనగర్ లో దారుణం కూతురు కొడుకుపై తండ్రి దాడి..
Ranga Reddy Love Marriage Incident 5
Video_icon

Ranga Reddy: తమ్ముడు కులాంతర వివాహం అన్నను దారుణంగా చంపి
Advertisement