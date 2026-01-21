 నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు) | film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations | Sakshi
నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)

Jan 21 2026 7:29 AM | Updated on Jan 21 2026 7:29 AM

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations1
1/17

బాలీవుడ్ చిత్ర నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ 65వ పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ లో మెరిసిన తారలు

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations2
2/17

మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations3
3/17

రాశి ఖన్నా (Raashii Khanna)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations4
4/17

ఇషాన్ ఖత్తర్ (Ishaan Khatter )

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations5
5/17

ఆమిర్ ఖాన్ (Aamir Khan)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations6
6/17

అమృత రావు (Amrita Rao)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations7
7/17

డినో మోరియా (Dino Morea)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations8
8/17

రాజ్ కుంద్రా (Raj Kundra) శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations9
9/17

సిద్ధాంత్ చతుర్వేది (Siddhant Chaturvedi)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations10
10/17

మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations11
11/17

సిద్ధాంత్ చతుర్వేది (Siddhant Chaturvedi) మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations12
12/17

సోనాలి బెంద్రే (Sonali Bendre)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations13
13/17

శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty)

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations14
14/17

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations15
15/17

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations16
16/17

film producer Ramesh Taurani 65th birthday celebrations17
17/17

# Tag
Film producer Ramesh Taurani Aamir Khan mrunal thakur Raashi Khanna photo gallery birthday celebrations
