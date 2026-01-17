 వైభవంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధ ఉత్సవాలు (చిత్రాలు) | Prabhala Theertham in Konaseema Photos | Sakshi
వైభవంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధ ఉత్సవాలు (చిత్రాలు)

Jan 17 2026 10:40 AM | Updated on Jan 17 2026 10:40 AM

Prabhala Theertham in Konaseema Photos1
1/14

కోనసీమ ప్రాంత సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తున్న ప్రభలతీర్థాలకి శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది.

Prabhala Theertham in Konaseema Photos2
2/14

సంక్రాంతి సందర్భంగా కనుమ రోజు నిర్వహించే ప్రభల తీర్థాలు కోనసీమ జిల్లాలో శుక్రవారం(జనవరి 16, 2026) ఘనంగా జరిగాయి.

Prabhala Theertham in Konaseema Photos3
3/14

డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేద్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం మొసలపల్లి శివారు జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం చూసేందుకు లక్షలాది మంది భక్తులు పోటెత్తారు.

Prabhala Theertham in Konaseema Photos4
4/14

పచ్చని చేలను తొక్కుకొంటూ గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారానికి చెందిన చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి, వీరేశ్వర స్వామి ప్రభలను పంట కాలువ దాటిస్తున్న తీరు చూపరులను గగుర్పాటుకు గురిచేసింది.

Prabhala Theertham in Konaseema Photos5
5/14

అనంతరం.. 11 గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ఏకాదశ రుద్రులు, ఉప ప్రభలు జగ్గన్నతోటలో కొలువుతీరాయి.

Prabhala Theertham in Konaseema Photos6
6/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos7
7/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos8
8/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos9
9/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos10
10/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos11
11/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos12
12/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos13
13/14

Prabhala Theertham in Konaseema Photos14
14/14

