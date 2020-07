వైరల్‌: కరోనా స్పెషల్‌ ఆటోను చూస్తే మతి పోవాల్సిందే!

సోషల్‌మీడియాలో ఆనంద్‌ మహేంద్ర చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. సమాజంలో జరిగే విషయాలపై తన అభిప్రాయాలను ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వెల్లడిస్తూ ఉంటారు. అలాగే తనకు నచ్చిన వీడియోలను, ఆలోచింపజేసే కొన్ని విషయాలను తన ఫాలోవర్స్‌తో పంచుకుంటు ఉంటారు.ఇప్పుడు అలాంటి ఒక వీడియోనే ఆనంద్‌ మహేంద్ర తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు.

ఈ వీడియో ప్రారంభంలో మీకు ఒక ఆటోరిక్షా కనిపిస్తుంది. ఆటోనే కదా అందులో ఏముంది అని అనుకోకండి. అలాగే చూస్తూ ఉంటే అది ఆటో కాదు అది మినీ వ్యానిటీ వ్యాన్‌లా అనిపిస్తుంది. కరోనా వైరస్‌ విజృంభిస్తున్న ఈ సమయంలో హ్యాండ్‌వాష్‌, మాస్క్‌ తప్పనిసరి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయాణీకులు సురక్షితంగా ఉండేందుకు హ్యాండ్‌వాష్‌ చేసుకునేలా ఆటోలోనే సింక్‌ ఏర్పాటు చేశాడు. దాని చుట్టుపక్కల ఆహ్లాదకరంగా ఉండేలా మొక్కలు, దాంతో పాటు తీసుకోవలసిన అన్ని జాగ్రత్తలు ఆటోలో అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ వీడియోను మహీంద్రా గ్రూప్ చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా తన ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేశారు.

One silver lining of Covid 19 is that it’s dramatically accelerating the creation of a Swachh Bharat...!! pic.twitter.com/mwwmpCr5da

— anand mahindra (@anandmahindra) July 10, 2020