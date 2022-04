Anand Mahindra talks about friendship: సోషల్‌ మీడియాలో ఎ‍ప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఆనంద్‌ మహింద్రా ఒక వైరల్‌ వీడియోని ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ వీడియో స్నేహం విలువ, స్నేహితుడి అంటే ఎలా ఉండాలో చెబుతుందని అన్నారు. స్నేహం గురించి పెద్ద ఉపన్యాసమే ఇచ్చారు. అసలు ఇంతకీ ఆవీడియోలో ఏముంది అనే కదా!.

వివరాల్లోకెళ్తే... ఆ వీడియోలో రెండు తాబేళ్లు ఉన్నాయి. అందులో ఒక తాబేలు వెనక్కి తిరగబడి ఇబ్బందిపడుతోంది. దీంతో ముందు వెళ్తున్న తాబేలు తనతో ఉన్న మరో తాబేలు రావడం గమనించింది. దీంతో ఆ తాబేలు ఆగి మరీ వెనక్కి వచ్చి అవస్థలు పడుతున్న ఆ తాబేలుకు సాయం చేస్తుంది. దీంతో ఆ తాబేలు హమ్మయ్య అనుకుంటూ చకచక వెళ్లిపోతుంది.

ఈ వీడయో ప్రముఖ వ్యాపార దిగ్గజం ఆనంద్‌ మహింద్రాని ఆకర్షించింది. ఈ మేరకు ఆయన ఈ వీయోని సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయడమే కాకుండా ట్విట్టర్‌లో... స్నేహానికి అసలైన అర్ధం ఇదే కదా. మనం సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడూ మనకు చేయూత నిచ్చి మన కాళ్లపై తిరిగి నిలబడేలా చేసేవాడు నిజమైన స్నేహితుడు. ప్రతిఒక్కరు తమ జీవితంలో మంచి స్నేహితుడి కలిగి ఉండటానికి మించిన గొప్పవరం ఇంకొకటి లేదు." అని అన్నారు.

The phrase ‘Turning turtle’ means to be flipped upside down. But after seeing this I think it should mean helping a friend in need. One of the greatest gifts in life is to have a buddy who helps you get back on your feet and Rise. pic.twitter.com/7VpINFzJdm

