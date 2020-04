కోల్‌క‌తా : ప్రాణాలు ప‌ణంగా పెట్టి ప‌నిచేస్తున్న వైద్య‌లను కూడా మ‌హ‌మ్మ‌రి రోగం వ‌ద‌ల‌ట్లేదు. ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్‌లో 60 ఏళ్ల ప్ర‌ముఖ సీనియ‌ర్ ఆర్థోపెడిక్ వైద్యుడు బిప్లాబ్ కాంతిదాస్ గుప్తా ఈ వైర‌స్ కార‌ణంగా సోమ‌వారం చ‌నిపోయారు. రాష్ర్టంలో కోవిడ్ కార‌ణంగా మ‌ర‌ణించిన మొట్ట‌మొద‌టి వైద్యుడు ఈయ‌నే అని అధికారులు వెల్ల‌డించారు. ఇదివ‌ర‌కే శ్వాస‌కోస ఇబ్బందుల‌తో భాద‌ప‌డుతున్నా త‌న క‌ర్త‌వ్యాన్ని వీడ‌కుండా రోగుల‌కు వైద్యు సేవ‌లందించారు.

కోవిడ్ ల‌క్ష‌ణాల‌తో సాల్ట్ లేక్ అనే ప్రైవేట్ హాస్పిట‌ల్‌లో చేర‌గా, అప్ప‌టికే ఆయ‌న ఆరోగ్యం క్షీణించింది. వెంటిలేట‌ర్‌పై చికిత్స పొందుతూ సోమ‌వారం ఆయ‌న మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు ఆస్ప‌త్రి వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి. ఆయ‌న మృతిపై ప‌శ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్య‌మంత్రి మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ సంతాపం ప్ర‌క‌టించారు. మీరు చేసిన త్యాగం ఎప్ప‌టికీ మ‌రిచిపోం అంటూ ఆయ‌న సేవ‌ల‌ను కొనియాడారు. ఈ మేర‌కు ట్వీట్ చేశారు.

We have lost Dr Biplab Kanti Dasgupta

Assistant Director, Health Services, West Bengal in the early hours of today.

He was Assistant Director of Health Services, Central Medical Stores.

We are deeply pained with his untimely demise. (1/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 26, 2020