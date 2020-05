ఢిల్లీ : లాక్‌డౌన్ 4.0 సోమ‌వారం నుంచి అమ‌లు కానున్న నేప‌థ్యంలో కంటైన్‌మెంట్ జోన్లు మిన‌హా మిగ‌తా ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక కార్య‌క‌లాపాలు పునః ప్రారంభించేలా అనుమ‌తులు ఇవ్వాల‌ని కోరుతూ ముఖ్య‌మంత్రి అర‌వింద్ కేజ్రివాల్ ప్ర‌ధాని మోదీకి లేఖ రాశారు. ఢిల్లీలో షాపింగ్ మాల్స్, మెట్రో, ర‌వాణా వ్య‌వ‌స్థ‌ల‌ను కొన్ని ష‌రతుల‌తో ప్రారంభిస్తామ‌ని, మాస్కులు, భౌతిక దూరం లాంటి నియ‌మాలు త‌ప్ప‌నిస‌రిగా పాటించేలా చర్య‌లు తీసుకుంటామ‌ని కేజ్రివాల్ లేఖ‌లో పేర్కొన్నారు. అన్ని రాష్ర్టాల సీఎంల‌తో జ‌రిపిన వీడియో కాన్ఫ‌రెన్స్‌లో భాగంగా లాక్‌డౌన్ స‌డ‌లింపుల‌పై సీఎంల అభిప్రాయ‌ల‌ను కోరారు. (లాక్‌డౌన్‌: కేజ్రీవాల్‌ వినూత్న నిర్ణయం )

