అదే నిజమైన ఆనందం : సందీప్‌ కిషన్

సందీప్‌ కిషన్‌ హీరోగా కార్తీక్‌ రాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన హారర్‌ థ్రిల్లర్‌ మూవీ నిను వీడని నీడను నేనే. శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా సక్సెస్‌ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమాతో తొలిసారిగా నిర్మాతగానూ తన అధృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్న సందీప్‌ కిషన్‌ ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉన్నాడు. తాజాగా తనకు వచ్చిన ఓ మేసేజ్‌ను అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకున్నాడు సందీప్‌.

ఈ రోజు ఉదయం ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చేసేందుకు వెళ్లిన సందీప్‌ కిషన్‌ తండ్రి ఫస్ట్ హాఫ్ పూర్తయన వెంటనే పుత్రోత్సాహంతో సందీప్‌కి మెసేజ్‌ చేశాడు. ‘మార్నింగ్‌ షోకు థియేటర్‌ 90 శాతం నిండింది. ఫస్ట్ హాప్ సూపర్‌’ అంటూ మెసేజ్ చేశాడు. ఈ సంభాషణ స్క్రీన్‌ షాట్‌ను షేర్‌ చేసిన సందీప్‌ ‘మీ తల్లిదండ్రుల నవ్వుకు మీరు కారణమవ్వటమే నిజమైన ఆనందం. ఈ మెసేజ్‌ చూసి నా కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. నాకు ఇంతటి విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు’ అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

True Happiness is when you know that you put a smile on your Parents face...

Just got this message which kind of got me all Teary eyed...

Thank you aundience for giving me this moment again..been a while..❤️#NinuVeedaniNeedanuNene pic.twitter.com/7VBaPSr7kN

— #NVNN 12th July (@sundeepkishan) 13 July 2019