త్రిషా.. పెళ్లి చేసుకుందాం: చార్మి

చెన్నై చంద్రం త్రిషా పుట్టిన రోజు సందర్భంగా అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే రోటీన్‌ భిన్నంగా చార్మీ ఓ డిఫరెంట్ మెజేజ్‌తో త్రిషకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. ‘బేబీ నిన్ను ఎప్పుటికీ ప్రేమిస్తుంటాను. నువ్వు నా ప్రతిపాదన ఎప్పుడు అంగీకరిస్తావా అని ఎదురుచూస్తున్నా. పెళ్లి చేసేసుకుందాం! ఇప్పటి ఇది చట్టబద్ధం కూడా’ అంటూ ట్వీట్ చేసింది. గతంలోనూ చార్మి ఇదే ట్వీట్ చేసింది. అప్పుడు పెళ్లికి నేను సిద్ధమే అంటూ త్రిష రిప్లై కూడా ఇచ్చింది.

దాదాపు ఒకే సమయంలో స్టార్ హీరోయిన్స్‌ వెలుగొందిన ఈ ఇద్దరు భామలు మంచి స్నేహితులు. త్రిష ఇప్పటికీ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతుండగా, చార్మి మాత్రం యాక్టింగ్‌కు దాదాపు గుడ్‌ బై చెప్పేపి సినీ నిర్మాణం మీద దృష్టి పెట్టింది. దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్‌ తో కలిసి పీసీ కనెక్ట్ సంస్థలో సినిమాలు నిర్మిస్తోంది.

Baby I love u today n forever 😘

Am on my knees waiting for u to accept my proposal 💍 let’s get married😛😛 ( now toh it’s legally allowed also 😛 ) #happybirthday @trishtrashers 😘😘😘😘 pic.twitter.com/e2F3Zn3Dp3

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) 4 May 2019