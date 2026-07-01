వెళ్తూ వెళ్తూ జగన్ లాస్ట్ పంచ్

ముంబై: దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబై మహా నగరంలోని సెంట్రల్ రైల్వే మార్గంలో సోమవారం నుంచి కొత్తగా మరో 1
న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివ
మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదులే! మన ప్రభుత్వం అప్పులు అడుక్కుంటుంది.. మనమూ అడుక్కుంటున్నాం!!
ప్రజలు మత్తులో ఉంటే పాలన చిత్తుగా ఉన్నా అడిగేవాడు ఉండడు సార్! సంపద సృష్టి ఐడియా అదుర్స్ సార్!!
గత కొన్నేళ్లుగా ప్రభ కోల్పోయిన వెస్టిండీస్ పేస్ బౌలింగ్ విభాగానికి మూలాధారంగా నిలబడిన 38 కెమార్ రోచ్ కెరీర్ చరమాంక
సాక్షి, తాడేపల్లి: వైఎస్సార్సీపీ అధ�...
అయోధ్య: శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత�...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని రాయబలేరిలోని ఒక ఆ�...
నాసిక్: మహారాష్ట్రలోని నాసిక్లో 27 ఏళ...
బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా ఎప్పటిక...
న్యూఢిల్లీ: రాజ్యసభ సభ్యుడు రాఘవ్ చద�...
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఉత్...
భువనేశ్వర్: ఒడిశాలో ఐదో తరగతి ఇంగ్ల�...
ద్వీపదేశమైన సెషల్స్లో ప్రధాని మోదీ ...
లాహోర్: పాకిస్తాన్లోని లాహోర్ నగరం...
న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావ...
కారకాస్: వెనిజువెలా రాజధాని కారకాస్...
ముంబై : భారీ వర్షాల కారణంగా మహారాష్ట్�...
అంబాలా: హర్యానాలోని అంబాలాకు చెందిన �...
అంబాలా: హర్యానాలోని అంబాలా జిల్లా ధన�...
బాలీవుడ్ నటి, మోడల్ అనుష్క రంజన్ త�...
చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అ�...
అమ్మ పిల్లల కోసం ఏం చేసేందుకైనా వెనక�...
న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షు...
చెన్నై: తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం�...
చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ �...
అతను అమెరికాలో స్థిరపడిన సాఫ్ట్వేర�...
చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పర�...
న్యూఢిల్లీ: అయోధ్య రామాలయానికి భక్తు...
కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లో వ్యవస్థ�...
యూరప్ అంతటా తీవ్రమైన హీట్వేవ్ కారణం...
ఏ వ్యక్తి కెరీర్ అయినా.. చిన్న ఉద్యోగ...
న్యూఢిల్లీ: దేశ భద్రతను విచ్ఛిన్నం చ�...
ప్రయాణికులను కాపాడాల్సిన రైల్వే పోల�...
న్యూఢిల్లీ: రైల్వే ప్రయాణికులను అమిత...
మన దగ్గర లాటరీ కల్చర్ తక్కువగానీ కేరళలో లాటరీ టికెట్స్ కొనడం లాంటివి చాలా సాధారణమైన విషయం.
టోక్యో: జపాన్ రాజధాని టోక్యో వీధుల్లో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవ
‘ఇడుపు కాయితం’.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసిన ఈ సినిమా టైటిల్ గురించే చర్చ.
అమరావతిని అంతర్జాతీయపటంలో చూపిస్తా, క్వాంటం టెక్నాలజీని తెస్తా అని.. వైద్య పరీక్షలకు హైదరాబాద్ వెళ్లడమేంటి సార్!!
Jul 1 2026 1:18 PM | Updated on Jul 1 2026 1:18 PM
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