విజయవాడలో కొనసాగుతున్న గ్రామ, వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళన
11 గంటలకు పైగా కొనసాగుతున్న ఆందోళన
టార్చ్లైట్ల వెలుగులోనే నిరసన
ఉద్యోగులతో చర్చలకి రాని అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు
తాడో పేడో తేల్చుకొంటామని అంటున్న గ్రామ వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగులు..
Sep 27 2026 8:39 PM | Updated on Sep 27 2026 8:40 PM
విజయవాడలో కొనసాగుతున్న గ్రామ, వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళన
11 గంటలకు పైగా కొనసాగుతున్న ఆందోళన
టార్చ్లైట్ల వెలుగులోనే నిరసన
ఉద్యోగులతో చర్చలకి రాని అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు
తాడో పేడో తేల్చుకొంటామని అంటున్న గ్రామ వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగులు..