 We Want Justice: టార్చ్‌లైట్ల వెలుగులోనే ఉద్యోగుల ఆందోళన | Ward Secretariat Employees In AP Protest Against Govt | Sakshi
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We Want Justice: టార్చ్‌లైట్ల వెలుగులోనే ఉద్యోగుల ఆందోళన

Sep 27 2026 8:39 PM | Updated on Sep 27 2026 8:40 PM

విజయవాడలో కొనసాగుతున్న గ్రామ, వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళన

11 గంటలకు పైగా కొనసాగుతున్న ఆందోళన

టార్చ్‌లైట్ల వెలుగులోనే నిరసన

ఉద్యోగులతో చర్చలకి రాని అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు

తాడో పేడో తేల్చుకొంటామని అంటున్న గ్రామ వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగులు..

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Ward Secretariat employees Andhra Pradesh
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