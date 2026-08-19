 చిన్నారెడ్డి VS మేఘారెడ్డి... డీసీసీ అధ్యక్ష పదవిపైనా వర్గపోరు | MLA Megha Reddy Counter To Chinna Reddy Comments | Sakshi
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చిన్నారెడ్డి VS మేఘారెడ్డి... డీసీసీ అధ్యక్ష పదవిపైనా వర్గపోరు

Aug 19 2026 12:42 PM | Updated on Aug 19 2026 1:02 PM

చిన్నారెడ్డి VS మేఘారెడ్డి... డీసీసీ అధ్యక్ష పదవిపైనా వర్గపోరు

 

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Sakshi News Megha Chinna Reddy TDP Chandrababu Naidu government
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