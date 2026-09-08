సాక్షి,హైదరాబాద్: యూకే వీసా స్కామ్లో కీలక పరిణామం చోటు చేస
నైజీరియాలోని ఓండో రాష్ట్రంలో ఉన్న ఓవో నగరం శోభాయమానంగా వెలిగిపోతోంది.
ఆ మాత్రం దానికే కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించ లేను!
పెట్రోలు కొరతతో అల్లాడుతున్న క్యూబా.. ఇప్పుడు సరికొత్త దారిని ఎంచుకుంది!
Delhi building collapse ఢిల్లీలోని ఐదంతస్తుల పేయిం�...
ఢిల్లీ: అర్హత లేని టీచర్లతో విద్యార్�...
అంబానీ ఫ్యామిలీ అంటేనే అన్నీ కళ్లు చ�...
బరువు తగ్గేందుకు సాధారణంగా అందరూ ఎంచ...
ఒక్కోసారి కొన్ని ప్రయాణాలు భయానక జ్ఞ...
సిద్ధిపేట: దామరకుంటలో ఉద్రిక్తత నెలక...
Manipuri musician Vikram Singh was beaten to death ఢిల్లీలో దారుణం చ�...
న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్లో యువ నాయకత్వ...
బిగ్బాస్(హిందీ) 20వ సీజన్ ప్రారంభమై...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని స�...
న్యూఢిల్లీ: వాతావరణ మార్పులను తట్టుక...
వడోదరా: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నే�...
ఇప్పటివరకు మన ఊహకే పరిమితమైన ఒక విషయ�...
‘హనుమాన్ అంశ్’ హిందీ సినిమా అమోఘ వ�...
సహ్యాద్రి కొండల మధ్య ప్రయాణిస్తుంటే ...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరిం�...
బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 8 2026 3:06 PM | Updated on Sep 8 2026 3:11 PM
కేటీఆర్, హరీష్ రావు అరెస్ట్..!