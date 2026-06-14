 మరో 2 రోజులు భారీ వర్షాలు | Heavy Rain Alert To Andhra Pradesh | Sakshi
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Andhra Pradesh: మరో 2 రోజులు భారీ వర్షాలు

Jun 14 2026 1:05 PM | Updated on Jun 14 2026 1:05 PM

మరో 2 రోజులు భారీ వర్షాలు

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