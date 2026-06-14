స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్ల దుకాణం.. టీడీపీ ఆఫీసు
సాక్షి, చెన్నై: అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార పీఠాన్ని కోల్పోవడ
మధ్యప్రాచ్యంలో ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించాయి.
గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం,
తొమ్మిది పదుల వయసులో వృద్ధాప్యాన్ని ...
తిరువనంతపురం: ప్రతిపక్ష ఇండియా (INDIA) కూ�...
పట్నా: బిహార్లోని పట్నా కోచింగ్ సెం�...
గర్భధారణ తర్వాత చాలామంది మహిళల్లో వా...
కోజికోడ్: కేరళను మరోసారి నిపా వైరస్ �...
శబరిమల: కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప స్వా�...
కోల్కత్తా: పశ్చిమ బెంగాల్లో తీవ్ర �...
సాక్షి, కాకినాడ: కాకినాడ జిల్లాలో అదృ�...
న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎ�...
టెహ్రాన్: మిడిల్ ఈస్ట్లో గత కొన్ని �...
న్యూఢిల్లీ: దక్షిణ ఢిల్లీలో ఆదివారం �...
పట్నా: బీహార్ రాజధాని పట్నాలోని పాట్�...
అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ను ఆస్వాదించే�...
న్యూఢిల్లీ: మెట్రో నగరాల్లో నివసించే...
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అధికార తమిళగ వె...
రొమ్ము కేన్సర్ అంటే మహిళలకే వస్తుంద...
పేరుకే అందాల సుందరి. చేసేది మాత్రం గ...
కొన్ని చిత్రాలు చెప్పే కథ ఎంతో అపురూ�...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి �...
Air India Crash గతేడాది అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఎ...
జీరో నుంచి మొదలు పెట్టి కోట్లు గడించ�...
థాయ్లాండ్ రాజకుమారి యువరాణి బజ్రకి�...
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభం కానున్న నే...
చాలామంది యువకులు సైతం ప్రయత్నించడాన�...
లక్నో నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లే 'స్వర్ణ శతా...
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న అణు ...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో దారుణం చోటు చేసు�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన�...
బాలీవుడ్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ గోవా న�...
దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా...
ముంబై: ఎద్దు స్థానంలో భార్యను ఉంచి నాగలి లాగుతున్న ఓ రైతు వీ
దర్శక శిఖరం భారతీరాజా అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రకటించా
దూరంగా వెళ్లే ఒక్క పామును చూస్తేనే ఒళ్లు భయంతో జలదరిస్తుంది.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు బుధవారం భారీగా పతనమయ్యాయి.
చెన్నై: తమిళనాడు
Jun 14 2026 1:05 PM | Updated on Jun 14 2026 1:05 PM
మరో 2 రోజులు భారీ వర్షాలు