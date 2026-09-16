నీవే శరణ్యం గణేశా!
కరీంనగర్: ‘కన్నకొడుకే మమ్మల్ని ఇంట్లోంచి వెళ్లిపొ మ్మంటున్నాడు.. ఇల్లు అమ్మేస్తానంటున్నాడు..
ఇస్తాంబుల్ నుంచి ట్యునీషియాకు వెళ్తున్న టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ విమానాన్ని ప్రతికూల వాతావరణం కుదుపులకు గురిచేసింది.
ఆమె ఓ ఐపీఎస్ అధికారిణి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ చూసినా వినాయక చవితి సందడి కనిపిస్తోంది. మరోవైపు వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి.
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Sep 16 2026 6:48 AM | Updated on Sep 16 2026 6:48 AM
లోకేష్ నీ గేమ్ ఓవర్