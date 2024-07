తెలంగాణ రైల్వేకు రికార్డు స్థాయిలో కేటాయింపులు: కేంద్ర మంత్రి

మన్నారా మతిపోయే గ్లామర్ ట్రీట్.. చీరకట్టులో రకుల్

బికినీ అందాలతో హీట్ పెంచేలా లక్ష‍్మీ రాయ్హనీమూన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సోనాక్షి సిన్హాకుందనపు బొమ్మలా మెరిసిపోతున్న ఐశ్వర్య లక్ష‍్మిడస్కీ లుక్‌లో బిగ్ బాస్ ఫేమ్ తేజస్వి మదివాడచీరకట్టులో చాలా సింపుల్‌గా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ఎర్ర గులాబీ అంత అందంగా హీరోయిన్ తాప్సీపుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్‌లో 'బలగం' బ్యూటీహీరోయిన్ మన్నారా చోప్రా గ్లామర్ ట్రీట్ View this post on Instagram A post shared by Raai Laxmi (@iamraailaxmi) View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona) View this post on Instagram A post shared by Aishwarya Lekshmi (@aishu__) View this post on Instagram A post shared by Tejaswi Madivada (@tejaswimadivada) View this post on Instagram A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet) View this post on Instagram A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee) View this post on Instagram A post shared by Kavya Kalyanram (@kavya_kalyanram) View this post on Instagram A post shared by Anupama Parameswaran (@anupamaparameswaran96) View this post on Instagram A post shared by Mannara Chopra (@memannara) View this post on Instagram A post shared by Sai Ramya Pasupuleti (@ramyaapasupuleti) View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)