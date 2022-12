బంజారాహిల్స్‌ పీఎస్‌ ఎదుట హిజ్రాల హంగామా.. వీడియో వైరల్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ఎదుట హంగామా సృష్టించిన 20 మందికిపైగా హిజ్రాలపై బంజారాహిల్స్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలిలా ఉన్నాయి. బంజారాహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని ఇందిరానగర్‌కు చెందిన సోనా రాథోడ్‌ బృందానికి, ఐడీపీఎల్‌ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన మోనాలిసా టీం మధ్య కొద్ది రోజులుగా ఆధిపత్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. సోనా రాథోడ్‌ టీంపై మోనాలిసా దౌర్జన్యానికి పాల్పడుతుండటంతో చర్యలు తీసుకోవాలంటూ వారు ఆదివారం బంజారాహిల్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించడంతోపాటు కిరోసిన్‌ మీద పోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు.

దీంతో పోలీసులు సోనా రాథోడ్‌తోపాటు స్వీటి, చందుబాయి, జోయ, రోషిని, వైశాలి, లక్కీ, పుష్ప తదితర 20 మందికిపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బంజారాహిల్స్‌ పోలీసులు పరారీలో ఉన్న హిజ్రాలను పట్టుకొనేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటుచేశారు. ఎస్సై మహేష్‌ ఆధ్వర్యంలో వారికోసం గాలించి పది మంది హిజ్రాలను అరెస్ట్‌ చేశారు. అరెస్ట్‌ అయిన వారిలో రోజా, వసు, హిమ, అన్షు, నందు, లక్ష్మి, వైష్ణవి, స్పందన, జోయ, రియా ఉన్నారు. ప్రధాన నిందితురాలు సోనా రాథోడ్, బుల్‌బుల్‌ పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Extortion in Hyderabad: Third gender groups fight over who is original and who is fake and stage dharna infront of Banjara Hills police. Extortion of money by such groups increases a lot in Hyderabad.#Hyderabad #Thirdgender pic.twitter.com/OiJP1z1bYz

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) December 26, 2022