 TG: 10 కార్పొరేషన్లలో రిజర్వేషన్ల ఖరారు | Telangana Government Finalizes Reservations in 10 Corporations | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

TG: 10 కార్పొరేషన్లలో రిజర్వేషన్ల ఖరారు

Jan 17 2026 1:59 PM | Updated on Jan 17 2026 2:04 PM

Telangana Government Finalizes Reservations in 10 Corporations

హైదరాబాద్‌: పది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో మేయర్ పదవులకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. మొత్తం 10 స్థానాల్లో మహిళలకు 5, బీసీలకు 3, ఎస్సీకి 1, ఎస్టీకి 1  చొప్పున రిజర్వేషన్‌ కేటాయించింది.  ఇందులో మహిళలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్ల ఖరారు చేసింది. 

మేయ‌ర్ ప‌ద‌వుల రిజ‌ర్వేష‌న్లు

ఎస్టీ కేట‌గిరీ
1. కొత్తగూడెం: ఎస్టీ (జనరల్)

ఎస్సీ కేట‌గిరీ
1. రామ‌గుండం: ఎస్సీ (జనరల్)

బీసీ కేట‌గిరీ
1. మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్‌:  బీసీ (మ‌హిళ‌)
2. మంచిర్యాల‌: బీసీ (జ‌న‌ర‌ల్‌)
3. క‌రీంన‌గ‌ర్ : బీసీ (జ‌న‌ర‌ల్‌)

అన్ రిజ‌ర్వుడ్‌
1. ఖమ్మం: మహిళ (జనరల్) 
2. నిజామాబాద్‌: మహిళ (జనరల్)
3. జీడ‌బ్ల్యూఎంసీ: అన్ రిజ‌ర్వుడ్‌
4. జీహెచ్ఎంసీ: మహిళ (జనరల్)
5. న‌ల్ల‌గొండ‌: : మహిళ (జనరల్)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సక్సెస్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వైభవంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధ ఉత్సవాలు (చిత్రాలు)
photo 3

థాయ్‌లాండ్‌లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 5

సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)

Video

View all
Indians React to the Iran Situation 1
Video_icon

ఇరాన్ నుంచి స్వదేశానికి చేరుకున్న భారతీయులు
KTR Serious Allegations On Congress Govt And CM Revanth Reddy 2
Video_icon

KTR: జంట నగరాల జోలికి రావద్దు తుగ్లక్ పాలన చేయొద్దు..
Donald Trump Step Back From Striking On Iran 3
Video_icon

ఇరాన్ అంత ఈజీ కాదు.. ఇజ్రాయెల్ సలహాతో వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్
Hero Sharwanand Speech at Nari Nari Naduma Murari Sankranthi Winner Meet 4
Video_icon

Sharwanand : చెప్పి మరీ కొట్టా పొగరుతో, గర్వంతో మాట్లాడట్లేదు..!
Prabhas Shooting Update 5
Video_icon

Prabhas : ఒకటి కాదు రెండు..! అస్సలు తగ్గేదేలే
Advertisement
 