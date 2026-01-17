హైదరాబాద్: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవులకు రిజర్వేషన్లను ప్రభుత్వం శనివారం(జనవరి 17వ తేదీ) ఖరారు చేసింది. ఎస్టీలకు 5, ఎస్సీలకు 17, బీసీలకు 38, జనరల్ కేటగిరికి 61 స్థానాలు కేటాయించినట్టు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ఎస్టీ కేటగిరీ
1. కొల్లూరు: ఎస్టీ (జనరల్)
2. భూత్పూర్: ఎస్టీ (జనరల్)
3. మహబూబాబాద్: ఎస్టీ (జనరల్)
4. కేశసముద్రం: ఎస్టీ (మహిళ)
5. ఎల్లంపేట్ : ఎస్టీ (మహిళ)
ఎస్సీ కేటగిరీ
1. స్టేషన్ఘన్పూర్: ఎస్సీ (జనరల్)
2. చొప్పదండి: ఎస్సీ (మహిళ)
3. జమ్మికుంట: ఎస్సీ (జనరల్)
4. హుజురాబాద్: ఎస్సీ (మహిళ)
5. ఎదులాపురం: ఎస్సీ (మహిళ)
6. డోర్నకల్: ఎస్సీ (జనరల్)
7. లక్సింపేట్: ఎస్సీ (జనరల్)
8. మూడుచింతలపల్లి: ఎస్సీ (జనరల్)
9. నందికొండ: ఎస్సీ (జనరల్)
10. మొయినాబాద్: ఎస్సీ (జనరల్)
11. గడ్డపోతారం: ఎస్సీ (మహిళ)
12. కోహిర్: ఎస్సీ (జనరల్)
13. ఇంద్రేశం: ఎస్సీ (మహిళ)
14. చేర్యాల: ఎస్సీ (మహిళ)
15. హుస్నాబాద్: ఎస్సీ (జనరల్)
16. వికారాబాద్: ఎస్సీ (మహిళ)
17. మోత్కూరు: ఎస్సీ (మహిళ)
బీసీ కేటగిరి
1. ఇల్లెందు: బీసీ (మహిళ)
2. జగిత్యాల: బీసీ (మహిళ)
3. జనగాం: బీసీ (జనరల్)
4. భూపాలపల్లి: బీసీ (జనరల్)
5. లీజ: బీసీ (జనరల్)
6. వడ్డేపల్లి: బీసీ(జనరల్)
7. అలంపూర్: బీసీ (జనరల్)
8. బిచ్కుంద: బీసీ (జనరల్)
9. కామారెడ్డి: బీసీ (మహిళ)
10. బాన్సువాడ: బీసీ (మహిళ)
11. ఆసిఫాబాద్: బీసీ(జనరల్)
12. కాగజ్నగర్: బీసీ (మహిళ)
13. దేవరకద్ర: బీసీ (మహిళ)
14. చెన్నూరు: బీసీ (మహిళ)
15. మెదక్: బీసీ (మహిళ)
16. ములుగు: బీసీ (మహిళ)
17: కొల్లాపూర్: బీసీ (మహిళ)
18. అచ్చంపేట: బీసీ (మహిళ)
19. నాగర్కర్నూల్: బీసీ (జనరల్)
20. దేవరకొండ: బీసీ (మహిళ)
21. మద్దూరు: బీసీ (జనరల్)
22. పెద్దపల్లి : బీసీ (జనరల్)
23. మంథని: బీసీ (జనరల్)
24. వేములవాడ: బీసీ (జనరల్)
25. షాద్నగర్: బీసీ (జనరల్)
26. జిన్నారం: బీసీ (జనరల్)
27. జహీరాబాద్: బీసీ (జనరల్)
28. గుమ్మడిదల: బీసీ (జనరల్)
29. సిద్ధిపేట: బీసీ (జనరల్)
30. గజ్వేల్: బీసీ (మహిళ)
31. దుబ్బాక: బీసీ (మహిళ)
32. హుజూర్నగర్: బీసీ (జనరల్)
33. తాండూరు: బీసీ (జనరల్)
34. పరిగి: బీసీ (మహిళ)
35. కొత్తకోట: బీసీ (మహిళ)
36. ఆత్మకూరు: బీసీ (మహిళ)
37. నర్సంపేట: బీసీ (మహిళ)
38. ఆలేరు: బీసీ (మహిళ)