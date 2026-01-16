 హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు) | Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos | Sakshi
హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)

Jan 16 2026 1:19 PM | Updated on Jan 16 2026 1:22 PM

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos1
1/17

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి సంబురాలు చేసుకుంది.

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos2
2/17

బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేసి పండుగను సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos3
3/17

ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos4
4/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos5
5/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos6
6/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos7
7/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos8
8/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos9
9/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos10
10/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos11
11/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos12
12/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos13
13/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos14
14/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos15
15/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos16
16/17

Tollywood Actress Laya Sankranthi Doll collection Photos17
17/17

# Tag
