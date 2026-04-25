భారీగా మావోయిస్టుల లొంగుబాటు

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసుల ముందు భారీగా మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. చత్తీస్గడ్కు చెందిన 47 మంది మావోయిస్టులు తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. వీరి వద్దను 34 ఆయుధాలను సరెండర్ చేసుకున్నారు. వీరిని ఈరోజు(శనివారం, ఏప్రిల్ 25వ తేదీ) మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్రెడ్డి.
ఇటీవల జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని హజారీబాగ్ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో నలుగురు మావోయిస్టులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారిలో సహదేవ్ మహతో అలియాస్ అనుజ్, నతాషా, బుధన్ కర్మాలి (ఏరియా కమాండర్),రంజిత్ గంజూ (ఏరియా కమాండర్)లు ఉన్నారు. ముట్టడి అనంతరం భద్రతా బలగాలు పలు ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.
మావోయిస్టులు లొంగుబాటుకు కేంద్రం విధించిన గడువు గత నెలతో పూర్తైంది. ఇప్పటికే భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. అరణ్యాలను వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు. వీరిలో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఇంకా లొంగిపోని మావోయిస్టులు ఒక్కొక్కరిగా బయటకు వస్తూ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోతున్నారు.