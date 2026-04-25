 ఏడాదికి 4000 గంటలు ఎండలే....ఎక్కడుందో తెలుసా? | The hottest city Yuma at Arizona in US | Sakshi
ఏడాదికి 4000 గంటలు ఎండలే....ఎక్కడుందో తెలుసా?

Apr 25 2026 4:18 PM | Updated on Apr 25 2026 4:18 PM

The hottest city Yuma at Arizona in US

 ఎండల రాజధాని 

పిల్లలూ... మనం మూడు నెలలు ఉండే వేసవికే అష్షో బుష్షో అంటున్నాం కదా. అసలు ఎప్పుడూ వేసవే ఉండే ఊరు ఉందంటే నమ్ముతారా? అలాంటి ఊరు ఉంది. లక్కీగా ఇండియాలో కాదు. అమెరికాలో. అరిజోనా రాష్ట్రంలో.  ఆ ఊరి పేరు యుమా

యుమాకి చుట్టూ ఎడారి, ఇసుక, కొండలు. మ్యాప్‌లో చూస్తే మెక్సికో దేశానికి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది. దీనిని ‘ఎండల రాజధాని’ అంటారు. ఎందుకంటే ఏడాదికి 4000 గంటలు ఇక్కడ ఎండ కాస్తూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏడాదిలో 330 రోజులు ఆకాశంలో ఒక్క మబ్బు ముక్క కూడా ఉండదు. నీలం రంగు అద్దంలా మెరిసి పోతుంటుంది. చుట్టూ సోనోరాన్‌ ఎడారి. ఇసుక తొందరగా వేడెక్కిపోతుంది

 పర్వతాలు అడ్డు: పెద్ద పర్వతాలు వాన మబ్బులను రానివ్వవు. దగ్గరలో సముద్రం లేదు. అందుకే తేమ, చల్లని గాలి రాదు. పంటల ఏడాదికి కేవలం 8 సెం.మీ. వాన పడుతుంది. మన హైదరాబాద్‌లో ఒక పెద్ద వానకు 5 సెం.మీ.  పడుతుంది. యుమాకు అది ఏడాది వాన!

 

గిన్నిస్‌ రికార్డ్‌: 
‘ప్రపంచంలో అత్యంత ఎండ కాసే నగరం’ అని గిన్నిస్‌ బుక్‌లో ఈ ఊరుకి పేరుంది.   యుమాలో గొడుగులు అమ్మే షాపులు చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే అవసరమే ఉండదు. పిల్లలు ‘వాన పాట పాడాలంటే యూట్యూబ్‌ పెట్టుకోవాలి. బయటికి వెళ్లాలంటే మొహం, చేతులకు సన్‌క్రీమ్‌ రాయడం మర్చిపోరు. లేదంటే 10 నిమిషాల్లో టమాటో అయిపోతారు. ప్రతి ఇంట్లో, స్కూల్‌లో స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ ఉంటుంది.  మనకు వాన సెలవు ఇస్తారు కదా? యుమాలో ‘చాలా ఎక్కువ వేడి’ అని ఎండకు బడికి సెలవు ఇస్తారు. 48 సెంటిగ్రెడ్‌లు దాటితే బయట ఆడుకోవడం బ్యాన్‌! ఇంత ఎండలో కూడా యుమాలో పాలకూర’ పండిస్తారు. అమెరికాకి కావాల్సిన పాలకూరలో 90% ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది. చలికాలంలో పండిస్తారులే!  

photo 1

తెలంగాణ ప్రజలకు అమ్మగా మారాలనుకుంటున్నా.. కవిత పార్టీ ప్రకటన (ఫొటోలు)

photo 2

30 నిమిషాల డీల్‌.. ట్రెండింగ్‌లో పరిణితీ-రాఘవ్‌ చద్దా జోడి (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ వేడుకలో గ్లామర్‌ క్వీన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : బంగారు కాంతుల్లో అందాల కాంత! (ఫొటోలు)
photo 5

భార్యతో కలిసి ప్రియదర్శి హిమాలయ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

TDP Savala Devadath Fires on Kolikapudi Srinivasa Rao 1
Video_icon

కొలికపూడిపై టీడీపీ నేత సంచలన వ్యాఖ్యలు
Special Story On Most Wanted Thief Bheemudu Ajith Kumar 2
Video_icon

జైల్లో వేసినా.. ఇట్టే మాయమైపోయే దొంగ..
Nagarjuna Yadav Funny Satires on Kiraak RP and Seema Raja 3
Video_icon

కిరాక్ RP, సీమరాజాపై నాగార్జున యాదవ్ సెటైర్లు
Huge Crowd at Petrol Pump With Empty Bottles 4
Video_icon

బంకుల వద్ద భారీ క్యూలు.. గంటల కొద్దీ వెయిటింగ్
No Petrol.. No Diesel Boards In Vijayawada Petrol Pumps 5
Video_icon

నో పెట్రోల్.. నో డీజిల్ మూతపడుతున్న పెట్రోల్ పంపులు..
