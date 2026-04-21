తెలంగాణలో మూడు రోజులు వర్షాలు.. కాసేపట్లో ఈ జిల్లాల్లో..

Apr 21 2026 11:39 AM | Updated on Apr 21 2026 11:48 AM

IMD Says Three Days Rains In Telangana

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో పలు జిల్లాలో వర్షాలు కూడా దంచికొడుతున్నాయి. ఇక, రానున్న మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

నేడు మరో రెండు లేదా మూడు గంటల్లో ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, మెదక్‌, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌, సిద్దిపేట, జనగాం, రంగారెడ్డి, మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు.. హైదరాబాద్‌ ఈరోజు సాయంత్రం మోస్తరు వర్షం కురిసే చాన్స్‌ ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అన్నారు. ఈ మేరకు ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా వడగళ్ల వాన కారణంగా పంట నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ధాన్యం కళ్లాల్లో చేర్చినట్లయితే టార్ఫలిన్ కవర్లు కప్పి ఉంచాలని చెబుతున్నారు.

Photos

View all
photo 1

'కపుల్‌ ఫ్రెండ్లీ' బ్యూటీ మానస వారణాసి లేటెస్ట్‌ ఫోటోలు
photo 2

రేంజ్‌ రోవర్‌ కొన్న నితీశ్.. పెద్ద‌మ్మ గుడిలో కాయిన్‌ పెట్టి పూజ‌లు (ఫొటోలు)
photo 3

సింహాచలం : స్వామి నిజరూప దర్శనం.. భక్తులకు అష్టకష్టాలు (ఫొటోలు)
photo 4

యజ్ఞం ప్రారంభిస్తున్నా.. తెలంగాణకు మంచి జరగాలనే బయటకు రాలేదు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఉప్పల్ లో ఢిల్లీతో ఢీ... మైదానంలో విస్తృతంగా ప్రాక్టీస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Another Case Filed Against Ambati Rambabu 1
Video_icon

అంబటిపై మరో కేసు
KCR Appoints Jeevan Reddy As BRS General Secretary At Jagtial Public Meeting 2
Video_icon

BRS ప్రధాన కార్యదర్శిగా జీవన్ రెడ్డి..
LORD HANUMAN LATEST DEVOTIONAL SONGS TELUGU 3
Video_icon

మంగళవారం స్పెషల్: మీ కష్టాలన్నీ తీర్చే ఆంజనేయస్వామి భక్తి పాటలు
KA Paul Shocking Comments on World War 3 4
Video_icon

24 గంటల్లో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలవుతుంది కేఏ పాల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Lakshmi Parvathi Strong Counter to Nara Lokesh Over YS Vijayamma Birthday Wishes 5
Video_icon

విజయమ్మకు బర్త్ డే విషెస్.. నీ అమ్మమ్మగా చెప్తున్నా లోకేష్ నీకు..!
