 అటు మండే ఎండలు, ఇటు వంట నూనె సెగలు | Cooking oil prices hike in Telangana Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అటు మండే ఎండలు, ఇటు వంట నూనె సెగలు

Apr 21 2026 1:10 PM | Updated on Apr 21 2026 1:15 PM

Cooking oil prices hike in Telangana Hyderabad

ఆమాంతం పెరిగిన సన్‌ఫ్లవర్, వేరుశనగ, ఇతర నూనెల ధరలు 

వారం, పది రోజుల్లో రూ.15-20

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: వినియోగదారులు కొనకముందే వంట నూనెలు సలసలా కాగుతున్నాయి. ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. కొంతకాలంగా వ్యాపారులు ధరలు పెంచేయడంతో సామాన్యులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విదేశాల నుంచి వంటనూనెల ముడిసరుకు దిగుమతులపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించడం వల్లే ధరలు పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. వంటనూనెల వినియోగంలో దేశంలోనే రాష్ట్రం మొదటిస్థానంలో ఉందని అంటున్నారు. వంటనూనెల వినియోగంలో సన్‌ఫ్లవర్‌ ఆయిల్‌దే అగ్రస్థానం. ఆ తర్వాత వేరుశనగ, ఇతర నూనెలు ఉన్నాయి. 

రెండు వారాల క్రితం సన్‌ఫ్లవర్‌ ఆయిల్‌ లీటర్‌ ప్యాకెట్‌ ధర రిటైల్‌ మార్కెట్‌లో రూ.175–185 ఉంది. వేరుశనగ నూనె ధర రూ.180 నుంచి 220కి ఎగబాకింది. మనదేశంలోకి థాయ్‌లాండ్, ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాల నుంచి పామాయిల్, సన్‌ఫ్లవర్‌ ఆయిల్‌కు సంబంధించిన ముడిసరుకు దిగుమతి అవుతోంది. దిగుమతి చేసుకున్న ఆయిల్‌ను రిఫైనరీలు శుద్ధిచేసి మార్కెట్‌లోకి తీసుకువస్తున్నారు. 

రోజుకు వందల టన్నుల విక్రయం 
నగరంలో రోజుకు వందల టన్నులకుపైగా వంటనూనె అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. హోటళ్లు, క్లబ్బులు, బార్లలో అత్యధికంగా వివిధ రకాల వంటనూనెలు వినియోగిస్తుంటారు. హోల్‌సెల్‌ మార్కెట్‌ అన్ని రకాల నూనెలపై రూ.10 నుంచి రూ.15 పెరగడంతో ఇక రిటైల్, బహిరంగ మార్కెట్‌లో ప్రతీ లీటర్‌పై రూ.20 నుంచి రూ.25 పెరిగాయి.    

ఇదీ చదవండి: 99.99 శాతం మందికి భవిష్యత్తే లేదు : జాక్‌మా సంచలన వ్యాఖ్యలు

Photos

View all
photo 1

పశ్చిమగోదావరి : నరసాపురంలో సినీనటి అనసూయ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

'కపుల్‌ ఫ్రెండ్లీ' బ్యూటీ మానస వారణాసి లేటెస్ట్‌ ఫోటోలు
photo 3

రేంజ్‌ రోవర్‌ కొన్న నితీశ్.. పెద్ద‌మ్మ గుడిలో కాయిన్‌ పెట్టి పూజ‌లు (ఫొటోలు)
photo 4

సింహాచలం : స్వామి నిజరూప దర్శనం.. భక్తులకు అష్టకష్టాలు (ఫొటోలు)
photo 5

యజ్ఞం ప్రారంభిస్తున్నా.. తెలంగాణకు మంచి జరగాలనే బయటకు రాలేదు (ఫొటోలు)

Video

View all
Kakarla Venkatrami Reddy Shocking Comments On Chandrababu Lokesh Sakshi TV 4.67M subscribers Subscribe 1
Video_icon

నన్ను డిస్మిస్ చేసినంత మాత్రాన నేను భయపడే ప్రసక్తే లేదు
Clashes Between Janasena And TDP Leaders 2
Video_icon

పిఠాపురంలో వర్మని కొట్టడానికి దూసుకెళ్లిన జనసేన నేతలు
Kamal Haasan Satires on Vijay Contesting from Two Seats 3
Video_icon

తమిళ రాజకీయాల్లో హై టెన్షన్ విజయ్ డబుల్ పోటీపై కమల్ సెటైర్లు
Tim Cook to Step Down After 15 Years at Apple 4
Video_icon

యాపిల్‌కి కొత్త కెప్టెన్ ఇతనే !

Minister Ponnam Prabhakar Letter to Chandrababu 5
Video_icon

చంద్రబాబుకు మంత్రి పొన్నం లేఖ ఇది ఎవరికీ మంచిది కాదు
