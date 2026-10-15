 HYD: మటన్‌ బిర్యానీలో మనిషి దంతం | Human Teeth In Mutton Biryani In Madhapur | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

HYD: మటన్‌ బిర్యానీలో మనిషి దంతం

Oct 15 2026 8:06 AM | Updated on Oct 15 2026 8:53 AM

Human Teeth In Mutton Biryani In Madhapur

హైదరాబాద్‌: ఓవైపు నగరంలోని రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లపై తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్‌ అథారిటీ ఫర్‌ ఫుడ్‌ అండ్‌ ఎసెన్షియల్‌ డ్రగ్స్‌ (టీజీ సేఫ్‌) అధికారులు విస్తృతంగా దాడులు చేస్తూ, చర్యలు తీసుకుంటుండగా మరోవైపు ఓ రెస్టారెంట్‌లో విస్తుపోయే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడి వివరాల మేరకు.. చందానగర్‌కి చెందిన శ్యామ్‌ప్రసాద్‌ తన స్నేహితులతో కలిసి మాదాపూర్‌లోని ది జాయింట్‌ ఆల్‌ మండీ రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లారు. 

మటన్‌ బిర్యానీ సగం తిన్నాక ఆహారంలో ఏదో గట్టిగా తగిలింది. దీంతో తీసి చూడగా మనిషి దంతం కనిపించింది. ఇదేంటని రెస్టారెంట్‌ యజమానిని అడగ్గా, నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చాడు. శ్యామ్‌ప్రసాద్‌ ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. రెస్టారెంట్‌లో మాదాపూర్‌ సర్కిల్‌ ఫుడ్‌ సేఫ్టీ ఆఫీసర్‌ నిహారిక తనిఖీలు చేపట్టారు. మనిషి కృత్రిమ పన్ను క్యాప్‌గా అనుమానిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.  

ఇదీ చదవండి: అశోక్‌నగర్‌లో దారుణ హత్య


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయనగరం : నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశ్వీరాదం (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : ముత్యపుపందిరిపై సీతా స్వయంవరం అలంకారంలో శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vallabhaneni Vamsi High Voltage Speech 1
Video_icon

బొచ్చు లెస్ కుక్క ఒకటి వచ్చి.. ఆఊరికి ఈఊరు ఎంతదూరమో.. ఈఊరుకి ఆఊరు అంతే దూరం
GD Nellore iTDP Murali Join YSRCP Party 2
Video_icon

స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికల వేళ TDP నుంచి YSRCP లోకి క్యూ కడుతున్న నేతలు
India vs West Indies 4th T20I Highlights 3
Video_icon

ఉప్పల్ లో విండీస్ విధ్వంసం.. భారత్ ఓటమి
YS Jagan Reaction On CJP Leaders Arrest 4
Video_icon

CJP నేతల అరెస్ట్ పై జగన్ రియాక్షన్
Seats Share High Drama In Kutami In AP Local Body Elections 2026 5
Video_icon

కూటమిలో సీట్ల హైడ్రామా.. బాబు Vs పవన్
Advertisement
 