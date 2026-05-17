హైదరాబాద్: పోక్సో కేసులో నిందితుడు బండి భగీరథ్కు మేజిస్ట్రేట్ 14 రోజులు రిమాండ్ విధించారు. శనివారం రాత్రి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన బండి భగీరథ్ను పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్లో విచారించిన సిట్ అధికారులు అనంతరం వైద్య పరీక్షలకు తరలించారు.
వైద్య పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత నేరుగా మేజిస్ట్రేట్ నివాసానికి బండి భగీరథ్ను తరలించారు. మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరు పరిచారు. మేజిస్ట్రేట్ బండి భగీరథ్కు 14 రోజులు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించారు. దీంతో భగీరథ్ను పోలీసులు చర్లపల్లి జైలుకు తరలించారు.
అంతకుముందు బండి భగీరథ్.. అడ్వకేట్ల సమక్షంలో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. లాయర్ల సమక్షంలో బండి భగీరథ్ను కుటుంబ సభ్యులే పోలీసులకు అప్పగించారు. ‘చట్టంపైన గౌరవంతోనే మా అబ్బాయిని పోలీసులకు అప్పగించా. ఏ తప్పు చేయలేదని మా అబ్బాయి చెబుతున్నాడు. ఆధారాలను చూపేందుకే పోలీసులకు అప్పగింతలో జాప్యం జరిగింది’ అని పేర్కొన్నారు బండి భగీరథ్ తండ్రి, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.