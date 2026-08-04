 చిట్టీల పేరుతో రూ.2.5 కోట్ల మోసం | Ameenpur Chit Fund Scam: Couple Accused of Rs 2.5 Crore Fraud Escapes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిట్టీల పేరుతో రూ.2.5 కోట్ల మోసం

Aug 4 2026 9:10 AM | Updated on Aug 4 2026 9:10 AM

Ameenpur Chit Fund Scam: Couple Accused of Rs 2.5 Crore Fraud Escapes

పటాన్‌చెరు టౌన్‌: చిట్టీల పేరుతో దాదాపు రూ.2.5 కోట్ల మేర మోసానికి పాల్పడి దంపతులు పరారయ్యారు. ఈ ఘటన అమీన్‌పూర్‌ మున్సిపల్‌ పరిధిలోని బీఎస్‌ఆర్‌ కాలనీలో కలకలం రేపింది. బాధితుల కథనం ప్రకారం.. శిరీష, ఆమె భర్త సాంబశివరావు పదేళ్లుగా బీఎస్‌ఆర్‌ కాలనీలో బట్టల వ్యాపారం నిర్వహిస్తూ స్థానికులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరుచుకున్నారు. ఆ పరిచయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని పలువురితో చిట్టీలు నిర్వహించి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

 బీఎస్‌ఆర్‌ కాలనీతో పాటు రాఘవేంద్ర కాలనీ, బీహెచ్‌ఈఎల్‌ టౌన్‌షిప్, సింఫనీ కాలనీ ప్రాంతాలకు చెందిన పలువురు చిట్టీల్లో చేరి నెలనెలా డబ్బులు చెల్లించినట్లు బాధితులు తెలిపారు. ఇటీవల చిట్టీల డబ్బులు చెల్లించే సమయం రాగానే శిరీష, సాంబశివరావు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అనుమానం వచ్చినబాధితులు వారి ఇంటికి వెళ్లగా.. తాళం వేసి ఉండటంతో విషయం వెలుగులోకి వచి్చంది. ఇటీవల వారు ఇంటిని విక్రయించి, రాత్రికి రాత్రే కుటుంబ సమేతంగా పరారైనట్లు బాధితులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించి తమకు న్యాయం చేయాలని, తమ సొమ్ము తిరిగి ఇప్పించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు అమీన్‌పూర్‌ సీఐ ప్రవీణ్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ : మంచిర్యాలలో సందడి చేసిన సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 2

'అగధ' సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కుండపోత వాన (ఫొటోలు)
photo 4

అంగరంగ వైభవంగా ఉజ్జయినీ మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కొండ కోనల్లో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rains In Hyderabad 1
Video_icon

హైదరాబాద్ ను ముంచెత్తిన భారీ వర్షం
Heavy Rains In Telangana Weather Updates 2
Video_icon

Weather Report : ఇక వర్షాలే..వర్షాలు
New Cabinet Ministers In Karnataka 3
Video_icon

కొత్త మంత్రులు వీళ్లే
UK In Danger! Wildfire Threatens Sizewell B Nuclear Power Plant 4
Video_icon

బ్రిటన్ లో అణు వినాశనం? మంటల్లో 'సైజ్ వెల్ -B'!
IT Employees Protest against Jobs Lost Without Any Notice 5
Video_icon

ఒరాకిల్, టెక్ మహీంద్రా ఒక్క మెయిల్ తో జాబ్ గోవిందా రోడ్డెక్కిన సాఫ్ట్ వేర్లు..
Advertisement
 