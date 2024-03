ఆస్ట్రేలియా-న్యూజిలాండ్‌ రెండో టెస్ట్‌ అనంతరం వరల్డ్‌ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ 2023-25 ఫైనల్స్‌కు చేరే జట్లపై క్లారిటీ వచ్చింది. డబ్యూటీసీ ఫైనల్స్‌ రేసులో మొత్తం తొమ్మిది జట్లు ఉండగా.. భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు ఫైనల్‌కు చేరడం దాదాపుగా ఖరారైపోయింది.

Australia jumps to the second spot in the World Test Championship 2023-25 points table after their victory against New Zealand in the second Test. pic.twitter.com/9xN3aCeAb9

— CricTracker (@Cricketracker) March 11, 2024