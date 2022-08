Pro Kabaddi.. దేశంలో క్రికెట్‌తో పాటుగా కబడ్డీకి సైతం క్రేజ్‌ ఉంది. ఇండియాలో ఐపీఎల్‌ తర్వాత ప్రో కబడ్డీకి(Pro Kabbadi)కి కూడా ఎంతో ఆదరణ ఉంది. కబడ్డి ఫ్యాన్స్‌ను అలరిస్తూ ప్రో కబడ్డీ ఇప్పటికి 8 సీజన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. మరొకొద్ది రోజుల్లో ప్రో కబడ్డీ 9వ సీజన్‌ కూడా ప్రారంభం కానుంది.

అయితే, 9వ సీజన్‌కు ముందు ప్రో​ కబడ్డీకి భారీ వేలం జరిగింది. ముంబై వేదికగా రెండు రోజులపాటు(ఆగస్టు5,6 తేదీల్లో) జరిగిన మెగా వేలంలో కబడ్డీ స్టార్‌ ప్లేయర్స్‌ ఊహించని ధర పలికారు. వేలంలో రికార్డు ధరకు ప్లేయర్స్‌ను ప్రాంచైజీలు దక్కించుకున్నాయి. మొత్తంగా 12 టీమ్స్‌ 500 మంది ప్లేయర్స్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి పోటీపడ్డాయి.

