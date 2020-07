న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్‌ కారణంగా గత కొన్ని నెలలుగా ఇంటికే పరిమితమైన భారత కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి తన ఆఫ్‌ ఫీల్డ్‌ నైపుణ్యాలను బాగా పెంచుకుంటున్నారు. అంతటితో ఆగక ఆ ఆనంద క్షణాలను అభిమానులతో ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకుంటున్నారు. అయితే తాజాగా మయాంక్‌ అగర్వాల్‌తో సరదాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో అనుష్క శర్మ పుట్టిన రోజున భార్య కోసం తానే కేక్‌ తయారు చేసినట్లు కోహ్లి వెల్లడించారు. అయితే కేక్‌ తయారుచేయడం తన జీవితంలో మొదటి ప్రయత్నం అని.. అయితే ఆ ప్రయత్నం ఫలించి కేక్‌ మంచిగానే వచ్చినట్లు తెలిపారు. అనుష్క శర్మ నుంచి కూడా కేక్‌ బాగుంది. ఈ కేక్‌ నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది' అనే కాంప్లిమెంట్స్‌ వచ్చినట్లు విరాట్ కోహ్లి మయాంక్ అగర్వాల్‌తో అన్నారు. (అలా ఆ సమస్యను అధిగమించా: కోహ్లి)

