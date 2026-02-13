టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ యూఎస్ఏ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 93 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. మొదటి బ్యాటింగ్ చేసిన యూఎస్ఏ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 196 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. యూఎస్ఏ బ్యాటర్లలో ముక్కమల్ల సాయితేజ(79) పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచారు.
అనంతరం 197 పరుగుల భారీ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన నెదర్లాండ్స్ కేవలం 103 పరుగలకే చాప చుట్టేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో 15.5 ఓవర్లలోనే ఆలౌట్ కాగా.. నెదర్లాండ్స్ బ్యాటర్ బాస్ డే లీడే (23) పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఈ గెలుపుతో యూఎస్ఏ టీ20 ప్రపంచకప్లో బోణికొట్టింది.
USA notch up a big win in Chennai to earn crucial points at the #T20WorldCup 2026 👌
— ICC (@ICC) February 13, 2026