 IND vs PAK: క్రికెట్‌ అభిమానులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌! | T20 WC 2026 IND vs PAK Colombo Weather Report: Will Rain Spoil Match | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs PAK: క్రికెట్‌ అభిమానులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌!

Feb 13 2026 6:12 PM | Updated on Feb 13 2026 6:35 PM

T20 WC 2026 IND vs PAK Colombo Weather Report: Will Rain Spoil Match

అవాంతరాలన్నీ తొలగి భారత్‌- పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ నిర్వహణకు మార్గం సుగమమైంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ICC) జో​క్యంతో దిగివచ్చిన పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (PCB) తాము టీమిండియాతో ఆడతామని ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో దాయాదుల పోరును వీక్షించాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్న అభిమానులకు ఓ చేదు వార్త.

సాంకేతికంగా మ్యాచ్‌ నిర్వహణకు లైన్‌ క్లియర్‌ అయినా.. వాతావరణం ఇందుకు సహకరించేలా కనిపించడం లేదు. కాగా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 టోర్నీ ఫిబ్రవరి 7న భారత్‌- శ్రీలంక వేదికగా మొదలైన విషయం తెలిసిందే.

అగ్రస్థానంలో టీమిండియా
మొత్తంగా ఇరవై జట్లు పాల్గొంటున్న ఈ ఐసీసీ ఈవెంట్లో గ్రూప్‌-‘ఎ’ నుంచి భారత్‌, పాకిస్తాన్‌, అమెరికా, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్‌ పోటీపడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా టీమిండియా అమెరికా, నమీబియాలపై గెలుపొందగా.. పాక్‌ జట్టు నెదర్లాండ్స్‌, అమెరికాలపై జయభేరి మోగించింది.

ఫలితంగా గ్రూప్‌-ఎ నుంచి చెరో రెండు విజయాలతో భారత్‌- పాక్‌ తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి. చెరో నాలుగు పాయింట్లతో సమంగా ఉన్నా.. నెట్‌ రన్‌రేటు పరంగా భారత్‌ (+3.050).. పాకిస్తాన్‌ (+0.932) కంటే అత్యంత పటిష్ట స్థితిలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్లు ఫిబ్రవరి 15న తలపడాల్సి ఉంది.

వాన పడే అవకాశం
శ్రీలంకలోని ​కొలంబోలో గల ఆర్‌.ప్రేమదాస స్టేడియంలో ఆదివారం రాత్రి ఏడు గంటలకు భారత్‌- పాక్‌ (IND vs PAK) మధ్య మ్యాచ్‌ ఆరంభం కానుంది. అయితే, ఈ దాయాదుల పోరుకు వరణుడు ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఆక్యూవెదర్‌ నివేదిక ప్రకారం.. కొలంబోలో ఆదివారం ఉదయం వర్షం కురిసేందుకు 93 శాతం అవకాశం ఉంది.

అంతేకాదు.. 26 శాతం ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడేందుకు ఆస్కారం ఉంది. అయితే, సాయంత్రానికి పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలూ కూడా ఉన్నాయి. వాన పడే ఛాన్స్‌ 13 శాతానికి తగ్గనుందని ఆక్యూవెదర్‌ వెల్లడించింది.

యూటర్న్‌ తీసుకున్న పాక్‌
ఇక మ్యాచ్‌ మొదలయ్యే సమయానికి వాన తగ్గే అవకాశం ఉన్నా.. ఒకవేళ రోజంతా వర్షం కురిస్తే అవుట్‌ఫీల్డ్‌ చిత్తడిగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇది కూడా మ్యాచ్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఇదిలా ఉంటే.. టీ20 ప్రపంచకప్‌ టోర్నీల్లో ఇప్పటి వరకు పాక్‌తో ఎనిమిది సార్లు ముఖాముఖి తలపడ్డ భారత్‌ 7-1 (విజయాలు)తో ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తోంది. 

కాగా బంగ్లాదేశ్‌కు మద్దతుగా తాము కూడా టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2026 బహిష్కరిస్తామంటూ పాక్‌ తొలుత ప్రగల్బాలు పలికిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత కేవలం భారత్‌తో మాత్రమే ఆడమంటూ నాటకాలు ఆడగా.. ఐసీసీ రంగంలోకి దిగడంతో యూటర్న్‌ తీసుకుంది.

చదవండి: నిన్ను నాశనం చేస్తా: పాక్‌ మాజీ క్రికెటర్‌పై భజ్జీ ఆగ్రహం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డాక్టర్‌గా హీరోయిన్ శ్రీలీల.. పట్టా అందుకున్న మధుర క్షణాలు (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ హల్దీ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

క్రిస్టల్‌ ఐవరీ లెహంగాలో పాలరాతి శిల్పంలా రాధికా స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ ..! (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో డాక్టర్ (ఫొటోలు)
photo 5

బ్యూటీ విత్‌ బ్రెయిన్‌.. MBBS మధ్యలోనే ఆపేసిన స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ఎవరో తెలుసా? (ఫోటోలు )

Video

View all
Director Anil Ravipudi Best Wishes to Seetha Payanam Movie Team 1
Video_icon

Arjun Sarja: రోజుకో గంట మీ శ‌రీరానికి ఇచ్చుకోండి లైఫ్‌లో ఫిట్‌గా ఉంటారు
KTR First Reaction Telangana Municipal Election Results 2026 2
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ పై కేటీఆర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్
BRS Manne Krishank Face To Face over Telangana Municipal Election Results 3
Video_icon

మున్సిపల్ రిజల్ట్పై BRS క్రిశాంక్ కామెంట్స్
Indian Armys Killer Eagles Shock the World 4
Video_icon

ఇండియన్ ఆర్మీ లోకి వేట పక్షులు
TVK Vijay Serious Comments on CM Stalin 5
Video_icon

దోచుకోవడమే వీళ్లకి తెలుసు స్టాలిన్ పై విజయ్ ఫైర్
Advertisement
 